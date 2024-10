“Dio solo sa da quanto tempo ce l’hanno e vanno avanti lo stesso”, Hamilton una furia | Vincere illegalmente diventa legale in F1

Lewis Hamilton si scaglia come una furia, sembra che seguire una tattica illegale potrebbe essere redditizio.

Non è certo la prima volta che le gare di Formula 1 suscitano discussioni e dichiarazioni al veleno da parte degli automobilisti. Sappiamo bene quanto Lewis Hamilton spesso si sia reso protagonista di dichiarazioni, decise e mai banali.

Anche questa volta, il futuro pilota Ferrari, fa parlare di sé per il pensiero che ha espresso durante le interviste del dopo gara.

Hamilton è da sempre noto per il suo essere estremamente deciso e a volte anche troppo irruento sulla pista di Formula 1. Un carattere che porta anche al di fuori della sua monoposto e che spesso lascia intravedere durante le interviste.

Non è certo un caso se il suo approdo in Ferrari ha creato una vera e propria spaccatura tra i tifosi, dove da una parte vi sono coloro felici del suo arrivo per il grande talento, dall’altra chi invece la tuta rossa non avrebbe mai voluto vedergliela indossare.

Lewis Hamilton si scaglia contro i suoi colleghi

Tutto sarebbe successo a seguito del gran premio degli Stati Uniti, che sembra permesso a dura prova numerosi automobilisti, che hanno dovuto fare i conti con dei problemi alle loro vetture. Ma a far parlare molti dei piloti seduti all’interno della monoposto, sarebbe stato l’utilizzo da parte di Red in cui un dispositivo completamente illegale. Gli esperti di Formula 1 sanno bene che le monoposto per poter gareggiare devono rispettare delle regole ben precise, altrimenti quello che si rischia sono delle dure sanzioni.

Anche questa volta, Hamilton non le manda a dire e si scaglia contro la squadra Red Bull, rea di aver utilizzato qualcosa che è completamente vietato dal regolamento. Il giudice hanno già provveduto a chiederne la rimozione della monoposto.

Il dispositivo che ha fatto non poco discutere

“Dio sa da quanto tempo hanno avuto e hanno vinto titoli“, questa dichiarazione di Lewis Hamilton a seguito del provvedimento preso contro la Red Bull, che avrebbe utilizzato un sistema che serviva a modificare l’altezza della monoposto tra le qualifiche gare. È stata obbligata a rimuoverlo immediatamente, ma questo non sembra bastare Lewis Hamilton.

Quello che si teme è che la Formula 1 per essere la patria delle vittorie che avvengono in maniera irregolare.purtroppo nonostante la sia stato chiesto di togliere il dispositivo, sembra che non ci saranno penalizzazioni in termini di punti.