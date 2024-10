Alcoltest, gli agenti dovranno dirti la parolina magica che non dicono mai | Senza quella non è valido davanti a un giudice

Se gli agenti dimenticano di dirvi quella “parolina magica” quando vi sottopongono all’alcoltest, i risultati non avranno validità davanti al giudice. Ecco cosa c’è da sapere.

“Guidare in maniera responsabile” è uno slogan che leggiamo spesso in diversi contesti e pubblicità varie, anche perché, quello che dimenticano gli automobilisti, quando intenzionalmente si mettono alla guida senza rispettare il Codice della Strada è che la vita è la cosa più preziosa che abbiamo.

Non importa avere un conto in banca altissimo, auto di lusso, case da sogno, se non siamo più vivi per goderceli, a cosa servono? Sono solo beni materiali, per questo motivo bisognerebbe sempre guidare in maniera consapevole per tutelare la propria e l’altrui vita, in quanto tutti i familiari pregano che il proprio caro torni a casa tutte le sere da loro.

Chi guida in stato di ebrezza sa perfettamente che se colto in flagrante potrà essere sottoposto all’alcoltest, soprattutto se crea un sinistro. Ma cosa succede se gli agenti dimenticano di dire quella “parolina magica” prevista nel regolamento? Semplice, il test non sarà valido a rivelarlo il giudice.

La legge in merito allo stato di ebbrezza

Prima di informarvi sulla procedura corretta che gli agenti dovranno effettuare per sottoporvi all’alcoltest, volevamo rivelarvi la sanzione prevista nel nuovo Codice della Strada in attesa di approvazione definitiva, in merito a chi viene sorpreso in stato di ebbrezza. Per chi viene sorpreso con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, riceverà la sospensione della patente dai 3 ai 6 mesi con una multa che va dai 573 euro ai 2170 euro.

Se il tasso invece è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, può scattare l’arresto di 6 mesi e una multa tra gli 800 euro e i 3200 euro, compresa la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Il discorso cambia, qualora foste recidivi, lì la punizione sarà ancora più aspra. Inoltre la novità assoluta è l’installazione dell’alcolock, il dispositivo che non vi farà partire l’auto, qualora il dispositivo rilevasse la presenza di alcol.

La procedura dell’alcoltest

Chiusa la parentesi del nuovo Codice della Strada, volevamo rivelarvi cosa succede qualora gli agenti non dovessero seguire la procedura corretta, dopo aver richiesto l’alcoltest ai guidatori, sospettati di essere in stato di ebbrezza, soprattutto se con la loro condotta, avessero causato un sinistro.

Gli agenti dovranno informare il cittadino “della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia”, come rivela l’ex art. 114 disp. att. del codice di procedura penale. Se non informato di ciò, i risultati ottenuti dall’alcoltest saranno resi nulli e quindi davanti al giudice non avranno valore legale.