GP Monaco: l’ordine di arrivo a Montecarlo

GP Monaco, ordine di arrivo: Antonelli domina nel Principato, quinta vittoria consecutiva davanti a Hamilton tra penalità e caos post-gara

L’ordine di arrivo del GP di Monaco premia ancora una volta Andrea Kimi Antonelli, autore di una prestazione dominante sulle strade del Principato. Il pilota Mercedes conquista la quinta vittoria consecutiva in stagione, confermandosi sempre più leader del mondiale e riferimento assoluto del campionato.

Alle sue spalle chiude Lewis Hamilton, secondo al traguardo dopo una gara intensa e costruita sulla gestione del passo e delle strategie, ma senza mai riuscire a mettere realmente sotto pressione il leader. La corsa si chiude però con diversi cambiamenti legati alle decisioni dei commissari e alle penalità assegnate nel post-gara.

Antonelli imprendibile nel Principato, Hamilton secondo tra gestione e ritmo Ferrari insufficiente

Andrea Kimi Antonelli conferma il suo momento straordinario con un’altra vittoria pesantissima. A Monte Carlo il pilota Mercedes gestisce ogni fase della gara con grande lucidità, restando sempre al comando anche nei momenti più caotici e nelle ripartenze decisive. Un successo che consolida ulteriormente la sua leadership in campionato e rafforza la sua candidatura come uomo da battere della stagione.

Lewis Hamilton chiude in seconda posizione dopo una gara consistente, ma senza mai trovare il ritmo necessario per impensierire Antonelli. La Ferrari resta competitiva sul passo, ma ancora una volta manca lo spunto decisivo per giocarsi la vittoria fino in fondo.

Classifica stravolta nel post-gara, Hadjar sotto investigazione e penalità che cambiano la zona punti

L’ordine di arrivo del GP di Monaco viene parzialmente modificato nel post-gara. Isack Hadjar viene inizialmente classificato terzo ma resta sotto investigazione, mentre Pierre Gasly e Nico Hülkenberg finiscono coinvolti in penalità che rimescolano ulteriormente la zona punti. Oscar Piastri chiude quarto, seguito da Liam Lawson e Lindblad, mentre nella parte bassa della top ten completano la classifica Alexander Albon, Esteban Ocon e Sergio Pérez.

GP Monaco, ordine di arrivo

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) * (investigato) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Alexander Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Sergio Pérez (Red Bull)