La Renault è consapevole di non essere in grado di poter fornire a Daniel Ricciardo una posto competitiva come la desidera lui, in grado di ottenere risultati che diano la possibilità allo stesso team di blindarlo con esso anche oltre il 2020.

Al termine della stagione di Formula 1 2028, Daniel Ricciardo ha lasciato la Red Bull per passare successivamente alla Renault, terminando in nona posizione nel campionato piloti la stagione 2019, una posizione che non ha impressionato l’australiano reduce da sette vittorie nei Gran Premi.

Il pilota australiano ha ammesso che probabilmente lascerà il team francese alla scadenza del suo contratto che terminerà con il Gran Premio di Abu Dhabi del 2020, ovviamente se non riuscisse a vedere miglioramenti possibili per il futuro, e dall’altra parte il team ammette che non potrà dargli una monoposto competitiva per quest’anno.

Il team ha però messo l’asticella alla quarta posizione nel campionato costruttori, ma allo stesso tempo sta investendo per avere buoni risultati a partire dal 2021, anno in cui il regolamento tecnico della Formula 1 cambierà. Infatti, il presidente non esecutivo Alain Prost, in occasione della presentazione della nuova auto, ha dichiarato: “Di sicuro quest’anno dovremmo dire la verità”.

LE ASPETTATIVE PER IL 2020

Alain Prost, ha proseguito: “Non abbiamo grandi aspettative per quest’anno, quindi è un peccato per Daniel, il secondo anno non andrà molto meglio. Penso che sarà più la sua percezione di ciò che potremmo fare per il 2021, e anche essendo realistici riguardo le offerte che avrà da altre squadre. Deciderà da solo, ma parleremo molto presto. Non abbiamo tutto nelle nostre mani, questo è sicuro”.

Ricciardo ha chiarito che voleva far funzionare questo accordo con la Renault e non aveva ancora dato uno sguardo ad altre possibilità: “Non ho nulla di scritto con la Renault oltre quest’anno, ma qualunque cosa possa succedere o meno nei prossimi mesi o nel corso dell’anno, sono impegnato per lavorare al 100% con Renault”.

“Non ho ancora pensato agli scenari di essere altrove. Mi sembra che l’anno scorso sia stato un po’ sconosciuto, ma penso che quest’anno ci sia molto di più per mettere questa cosa sulla buona strada e per fare un po’ di spunta su alcune delle scatole che pensavo che avremmo spuntato quando ho firmato il contratto”.

“Credo che ci sia uno shoey qui da qualche parte in un’auto gialla. Lo credo, quindi sì, sono sicuramente all in, per realizzare quelle cose, lo sai. Anche per me personalmente voglio che funzioni. Voglio che quest’anno abbia successo. Quindi, indipendentemente da quello che succederà, sai, potrei alzare il mento ed essere come sai, abbiamo davvero dato a questo un fantastico crack. E idealmente, il crack continua”.

IL 2020

L’amministratore delegato della Renault, Cyril Abiteboul, ritiene che sia importante mostrare a Ricciardo all’inizio dell’anno che la Renault può raggiungere i propri obiettivi, perché più a lungo passano senza farlo, meno è probabile che riesca a firmare nuovamente: “Penso che la principale difficoltà sarà il tempismo, immagino, per ovvie ragioni“.

“Vuoi prendere una decisione rapida riguardo al suo futuro, ma penso che ciò di cui abbiamo bisogno sia anche un po’ di tempo per vedere come stiamo sviluppando come squadra e come stiamo lavorando insieme e cosa siamo in grado di offrire. Perché siamo onesti, l’anno scorso non siamo riusciti a fornire i risultati previsti”.

“Quindi speriamo di poter fare di meglio. Ma la prima cosa che penso che vorrà è vedere se siamo in grado di fornirgli un’auto migliore, perché francamente se non sei in grado di farlo quest’anno, perché dovremmo l’anno prossimo? E lo capisco perfettamente”.