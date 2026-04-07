Ricciardo: “In Formula 1 ci sono stati molti giorni dolorosi”

Ricciardo racconta di come in Formula 1 ci siano stati giorni dolorosi

Daniel Ricciardo, ex pilota di Formula 1, ha parlato apertamente della sua carriera, affermando che molti giorni sono stati dolorosi. L’australiano ha raccontato degli alti e bassi emotivi di questo sport, ammettendo che il successo è raro. L’ex pilota della Red Bull si è ritirato dalla Formula 1 nel 2024, dopo il Gran Premio di Singapore, quando la Racing Bulls ha deciso di non rinnovare il suo contratto. In 14 stagioni, il pilota di Perth ha conquistato otto vittorie, 32 podi e oltre 250 partenze.

Chiacchierando con Jim Farley, amministratore delegato di Ford, Ricciardo ha detto: “Sono sempre un po’ restio a parlare delle delusioni, dei momenti difficili o delle giornate complicate. La gente vede soprattutto gli aspetti positivi e sì, anche questi ti danno molto”. Poi ha aggiunto: “Non voglio sminuire. Ma tutto ciò che sale, poi scende. E ci sono molti giorni difficili”. “Giorni in cui ci si sente frustrati e ci sono tante cose che sfuggono al nostro controllo”.

“Mi assumo la responsabilità quando posso. Però ci sono giorni che fanno semplicemente male e sono terribili“. Ricciardo ha poi continuato: “Sono stato uno dei fortunati. Sono riuscito a vincere delle gare in Formula 1. Ho vinto otto gare, ma ne ho disputate più di 250″. “È sicuramente una percentuale di successo piuttosto bassa“. L’ex pilota ha aggiunto: “Quindi le giornate davvero belle sono rare. Ma c’è qualcosa in tutto questo che ti spinge a tornare sempre e penso che renda i successi ancora più grandi. Non si vince tutti i giorni“.

Ricciardo: “Vincere è come avere un superpotere”

Pur parlando apertamente dei momenti difficili, Ricciardo ha anche messo in luce l’euforia di vincere un Gran Premio e sentirsi il migliore al mondo in quel momento. “Non mentirò. È una sensazione potente e una cosa strana. È uno strano potere da avere”. Ha continuato: “È come un superpotere per quel preciso istante. Quel giorno eri il migliore al mondo in una singola cosa. Ed è una sensazione potente“.

“Sei pervaso da questa scarica di adrenalina, da questo orgoglio e da questa sorta di forza onnipotente”. Poi ha concluso: “Ma allo stesso tempo, per quanto intensa, è anche molto radicata“. Dopo il suo addio alla Formula 1, Daniel Ricciardo è diventato ambasciatore globale per Ford Racing.