NASCAR in lutto: addio al campione Kyle Busch

La NASCAR piange “Rowdy”: la tragica scomparsa di Kyle Busch

La NASCAR perde uno dei suoi piloti più trionfanti di tutti i tempi. Kyle Busch, due volte campione della Cup Series, è scomparso giovedì all’età di 41 anni per cause ancora da accertare. La notizia arriva con una dichiarazione congiunta della famiglia Busch, la NASCAR e del team Richard Childress Racing, per cui il pilota correva dal 2023.

“L’intera famiglia NASCAR ha il cuore spezzato per la perdita di Kyle Busch. Futuro membro della Hall of Fame, Kyle era un talento raro, uno di quelli che si vedono una volta per generazione,” si legge nella nota diffusa. La scomparsa del pilota è arrivata a pochi giorni dalla Coca-Cola 600 di Charlotte, una delle gare più importanti del calendario, alla quale Busch avrebbe dovuto prendere parte. “Oggi la NASCAR ha perso un gigante dello sport. Durante questo momento incredibilmente difficile, chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia e di continuare a tenerli nei propri pensieri. Ulteriori aggiornamenti saranno condivisi quando opportuno,” scrivono nel comunicato ufficiale.

We are saddened and heartbroken to share the news of the passing of Kyle Busch, a two-time Cup champion and one of our sport’s greatest and fiercest drivers. He was 41 years old. We extend our deepest condolences to the Busch family, Richard Childress Racing and the entire… pic.twitter.com/FARIF6OKrw — NASCAR (@NASCAR) May 21, 2026

Dalle pole alla vittorie, una leggenda senza tempo

Busch ha chiuso la carriera con 63 vittorie nella Cup Series, nono nella classifica di tutti i tempi e con un totale di 234 successi totali nelle tre serie nazionali NASCAR. Alla carriera da pilota affiancò anche quella da proprietario con Kyle Busch Motorsports, impegnato nella Truck Series. le sue vetture ottennero 100 vittorie tra il 2010 e il 2023 assieme a due titoli, con Erik Jones nel 2015 e Christopher Bell nel 2017.

Nel 2023 Busch aveva aperto un nuovo capitolo con Richard Childress Racing, lasciando il team Joe Gibbs Racing dopo 15 stagioni. Nonostante i tre successi nella prima parte della stagione, il pilota stava attraversando il digiuno di vittorie più lungo della sua carriera nella Cup Series. Il suo ultimo successo nella massima categoria risaliva al 4 giugno 2023, al World Wide Technology Raceway.

Lascia la moglie Samantha, il figlio 11enne Brexton e la figlia di 4 anni, Lennon. Capace di vincere, distinguersi e segnare l’epoca di uno sport, la scomparsa di Busch segna la NASCAR con la perdita di uno dei suoi volti più autentici e memorabili.