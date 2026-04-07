Le 10 migliori gare di Jim Clark: la classifica definitiva

Jim Clark è stato il pilota di riferimento della sua epoca: doppio campione del mondo, 25 vittorie in Formula 1 da 72 partenze, ancora oggi decimo nella classifica all-time dei successi nel Circus. Lo scozzese silenzioso ha lasciato un segno indelebile non solo nella classe regina del motorsport, ma anche nelle Indycar, nelle vetture sport e nel turismo. Il 7 aprile 1968 ha perso la vita in una gara di Formula 2 a Hockenheim — cinquantasette anni fa oggi. Per ricordarlo, ripercorriamo le dieci gare migliori della sua carriera, in ordine crescente.

Le migliori gare di Jim Clark, dal decimo al primo posto

La classifica si apre con il Gran Premio del Sudafrica 1961, dove Clark, partito dalla pole, rimontò su Stirling Moss dopo una testa-a-coda, vincendo con la macchina più nuova ma dimostrando già una velocità fuori categoria. Al nono posto c’è il GP d’Australia 1968 al Sandown Park: Clark resistette per oltre un’ora alla pressione di Chris Amon su Ferrari, tagliando il traguardo con appena 0.1 secondi di margine.

Ottavo e settimo posto per due prove del 1963: il GP di Francia a Reims, vinto con il motore che perdeva colpi e le gomme consumate, e la non-championship Aintree 200, dove Clark risalì dall’ultimo posto fino al terzo dopo un problema alla partenza, frantumando il record del giro. Sesto il GP di Gran Bretagna 1965 a Silverstone, gestito magistralmente con la pressione dell’olio in caduta libera nelle ultime tornate.

La vittoria alla 500 Miglia di Indianapolis 1965 vale il quinto posto. Clark dominò dall’inizio alla fine, primo a fare media superiore alle 150 mph su una distanza di 500 miglia e primo vincitore con una vettura a motore posteriore. Al quarto posto il GP d’Italia 1967 a Monza: rimonta straordinaria dopo un pit-stop al tredicesimo giro, a quasi un giro dal gruppo di testa, fino alla leadership. La stanchezza del carburante lo ha privato della vittoria, ma l’impresa è entrata nella leggenda.

Il podio delle migliori di Jim Clark

Bronzo al GP d’Olanda 1966 a Zandvoort, dove Clark con una Lotus da due litri ha tenuto testa per 75 giri alla Brabham-Repco da tre litri di Jack Brabham, dimostrando che il talento può sopperire alla potenza. Argento al GP del Belgio 1963 a Spa: partito dall’ottava posizione sotto la pioggia battente, Clark ha dominato in condizioni estreme, guidando a tratti con una mano sola per tenere il cambio in marcia, vincendo con quasi cinque minuti di vantaggio.

In cima alla classifica, però, non c’è una vittoria. Il Gran Premio di Germania 1962 al Nürburgring è la gara che Clark stesso ha sempre indicato come la sua migliore. Partenza sbagliata — i pompe della benzina non erano state attivate — e poi una rimonta selvaggia sul circuito più difficile del mondo, fino al quarto posto finale. “Probabilmente l’unica gara in cui ha guidato al limite assoluto per tutta la distanza”, ha scritto il giornalista Gerard Crombac. Chapman era d’accordo.