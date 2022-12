Ricciardo: anno sabbatico in Red Bull prima del ritiro?

Un sorriso amaro per il ritorno di Ricciardo in Red Bull

La rapida disintegrazione della reputazione di Daniel Ricciardo in Formula 1 negli ultimi due anni impressiona tutti gli appassionati di F1.

Ricciardo ha fatto la sua ultima apparizione in F1 al Gran Premio di Abu Dhabi del mese scorso, per porre fine a due stagioni di torture alla McLaren.

Le sue difficoltà al fianco di Lando Norris dall’inizio del 2021 sono state ben documentate, ma le origini della sua caduta possono essere ricondotte alla sua decisione di lasciare la Red Bull per un lucroso contratto con la Renault nell’estate del 2018.

C’era ancora spazio per Ricciardo per prosperare al fianco di un emergente Max Verstappen quattro anni fa, ma la sua decisione di liberare una delle poche auto in grado di vincere le gare è stata totalmente fuori passo per un pilota che parlava spesso di una corsa contro il tempo per diventare Campione del mondo.

Fuggito dalla Red Bull perché non sopportava l’idea di diventare il numero due di Verstappen, Ricciardo è tornato ‘a casa’ come terzo pilota del team per la prossima stagione.

Il suo obiettivo dichiarato è tornare in griglia a tempo pieno nel 2024, ma stiamo potenzialmente assistendo allo svolgersi di un altro dei ritiri “morbidi” dello sport? Negli ultimi tempi c’è stata una notevole tendenza degli atleti d’élite che si rifiutano di affrontare la realtà del ritiro – nella sua forma più cruda. Preferiscono invece fare marcia indietro con quello che potrebbe essere definito un “non-arrivederci”.

Anche la Williams come Ricciardo

Prendiamo, ad esempio, Serena Williams, che ha annunciato ad agosto che si sarebbe “evoluta” dal tennis dopo il torneo US Open. “Non mi è mai piaciuta la parola ‘pensionamento’. Non mi sembra una parola moderna”, ha spiegato via Vogue .

“Sono stato riluttante ad ammettere a me stesso o a chiunque altro che devo abbandonare il gioco del tennis. Alexis, mio ​​marito ed io ne abbiamo parlato poco; è come un argomento tabù. Non posso nemmeno avere questa conversazione con mia madre e mio padre. È come se non fosse reale finché non lo dici ad alta voce. Viene fuori, mi viene un fastidioso groppo in gola e comincio a piangere”.

Il ritiro è un’esperienza altamente emotiva e occasionalmente traumatica per un atleta, che segnala non solo la chiusura di un capitolo e l’inizio di un altro, ma anche la fine di tutto ciò che ha conosciuto. Come ha scoperto l’ex compagno di squadra di Ricciardo, Sebastian Vettel, nelle settimane che hanno preceduto il suo ritiro ad Abu Dhabi, quelle emozioni sono deliberatamente giocate nell’era dei social media e sullo sfondo dell’ossessione moderna per l’ultima sessione di qualifiche, l’ultimo giro uscita dal box e – sì, finalmente – l’ultimo giro.

In Red Bull per evitare la sindrome da pensionamento

Il ritiro può portare una tale disperazione che agli atleti moderni viene spesso consigliato di iniziare a prepararsi per la vita dopo lo sport molto prima di smettere ed è qui che Ricciardo, se è onesto con se stesso, accetterà di aver perso di vista le sue priorità lungo la strada.

Spingendo le sue iniziative di abbigliamento e alcol come parte di un aggressivo esercizio di costruzione del marchio dopo la partenza di Ricciardo dalla Red Bull, i suoi piani post-F1 hanno avuto la precedenza sul presente e si era trasformato da un pilota di sostanza in un ologramma che influenza Instagram prima di essere abbandonato dalla McLaren per il 2023 . In un contesto di Formula 1, il grande amico di Ricciardo, Jenson Button, rimane l’esempio più recente di un pilota che ha preso la via più facile dopo aver accettato un ruolo nella “innovativa strategia a tre piloti” della McLaren per la stagione 2017.

Ricciardo avrà imparato la lezione?

Tra le preoccupazioni per l’impegno di Fernando Alonso durante la disastrosa era Honda, Button è stato tenuto sotto controllo come pilota di riserva del team nonostante avesse perso il posto in gara a favore di Stoffel Vandoorne. C’era il rischio che la riluttanza di Button a ritirarsi con decisione gli costasse il degno addio che meritava un pilota della sua statura, anche se un guasto meccanico nel finale di stagione ad Abu Dhabi – seguito da un’apparizione come sostituto a Monaco nel maggio successivo – alla fine ha portato una sorta di chiusura. Nonostante tutte le affermazioni di Ricciardo di essere determinato a tornare nel 2024 , le sue prospettive di un ritorno in Formula 1 dipenderanno quasi sicuramente da due fattori chiave.

Il primo? Che una squadra è pronta a trascurare le prove poco lusinghiere della sua carriera in McLaren e può essere persuasa che il Daniel di una volta, anche all’età di 34 anni, è ancora lì da qualche parte.

Il secondo? Che Ricciardo non considera quella squadra inferiore a lui, avendo già rifiutato l’opportunità di restare in griglia con la Haas nel 2023.

E questo presupponendo che si escluda la possibilità che, durante la sua assenza, Ricciardo si renda conto che dopo tutto può vivere senza la Formula 1 e che lo sport non figura più nei suoi piani.

È qualcosa che Daniel deve ancora risolvere da solo prima di tornare in Red Bull.