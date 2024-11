Revisione, non farla mai dopo questa data: rimandano a casa il 30% degli automobilisti

Circolare con la revisione scaduta non é solo una pericolosa violazione della legge ma anche un sintomo di trascuratezza che può costare caro

La revisione auto è un obbligo di legge che mira a garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle normative ambientali. Nonostante ciò, un numero significativo di automobilisti tende a procrastinare questo appuntamento, mettendo a rischio la propria incolumità e quella degli altri utenti della strada. Purtroppo molti automobilisti rinviano anche la manutenzione ordinaria del proprio veicolo, come la sostituzione delle pastiglie dei freni, lo spurgo dei freni, la sostituzione degli ammortizzatori o la convergenza delle ruote. Queste componenti, se usurate o danneggiate, possono compromettere la sicurezza del veicolo e causare il rigetto alla revisione. Secondo recenti studi, ben il 30% degli automobilisti che si presenta alla revisione con un anno di ritardo non supera i controlli.

Le conseguenze di una revisione non superata

La revisione auto è un obbligo che va oltre la semplice formalità. È un atto di responsabilità verso se stessi e verso gli altri utenti della strada. Circolare con un veicolo non revisionato comporta sanzioni amministrative che possono raggiungere importi considerevoli, a seconda della gravità delle non conformità riscontrate. Oltre alla multa, il veicolo potrebbe essere sottoposto a fermo amministrativo fino a quando non verranno effettuate le riparazioni necessarie. Inoltre un veicolo non revisionato può presentare malfunzionamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale, aumentando il rischio di incidenti. In caso di incidente causato da un malfunzionamento del veicolo dovuto alla mancata revisione, il proprietario potrebbe essere ritenuto responsabile civilmente e rischiare di dover risarcire i danni.

Come evitare di essere sorpresi

Il consiglio per evitare di circolare con revisione annuale scaduta é quello di farla nei tempi stabiliti dalla legge. Segna la data della prossima revisione sul calendario e prenota l’appuntamento con largo anticipo, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza. Ricorda che spesso le officine sono molto richieste, soprattutto nei periodi di punta, quindi è consigliabile prenotare con almeno un mese di anticipo. Scegli un’officina autorizzata per effettuare la revisione e richiedi un preventivo dettagliato prima di eseguire qualsiasi intervento. Le officine autorizzate sono specializzate nelle revisioni e sono in grado di garantire la conformità del veicolo alle normative vigenti. Inoltre, é buona abitudine controllare regolarmente lo stato dei pneumatici, dei freni, dei livelli dei liquidi e dell’illuminazione del tuo veicolo. Un semplice controllo visivo può permettere di individuare eventuali problemi prima che diventino gravi.