Bollo auto, ti costa un terzo se lo paghi con PayPal | Devi fare richiesta nel portale della tua Regione

Sapevate di poter pagare in maniera scontata il costo del bollo auto, attivando PayPal? Se fate richiesta alla Regione potrete tirare un sospiro di sollievo.

Il bollo auto è una di quelle tasse che chi acquista un veicolo dovrà pagare sempre annualmente, anche se il veicolo di cui si dispone, resta fermo. Coloro che non lo pagano subiranno delle conseguenze, essendo questo un tributo regionale.

La cifra varia da auto ad auto, in quanto il calcolo si basa su diversi fattori, in base al veicolo scelto. Il bollo, così come l’assicurazione dunque, andrà pagato obbligatoriamente per legge se si vuole continuare a circolare in tranquillità.

Per chi dovesse trovare difficoltà a pagarlo in un’unica soluzione, sarà felice di sapere che grazie a PayPal potrà pagarlo scontato, vi basterà fare domanda alla Regione. Proseguite nella lettura e capirete.

Il bollo: una tassa obbligatoria

Come dicevamo, il bollo è una tassa che va pagata obbligatoriamente, tant’è che per chi lo pagherà in ritardo, dovrà corrispondere all’ente anche una mora che si aggiungerà al totale. In alcuni contesti, qualora il cittadino si dovesse rifiutare di pagare il tributo, nonostante i solleciti, potrebbe vedersi bloccare il conto, in attesa che il corrispettivo venga saldato, quindi prestate molta attenzione alle date di scadenza.

Ricordatevi che soltanto alcune categorie di veicoli e persone otterranno l’esenzione di questo dazio e parliamo principalmente delle persone disabili gravi, dei possessori dei veicoli di interesse storico, degli autoveicoli del presidente della Repubblica, degli autobus adibiti al trasporto pubblico di linea e così via. Informatevi bene se voi o il vostro veicoli potesse rientrare in qualche agevolazione.

Come pagare il bollo a rate

Se non fate parte dei soggetti esenti, il bollo dovrete pagarlo sempre e comunque. Molti lamentano il fatto che la cifra da versare sia gravosa per la propria situazione finanziaria, per questo motivo, i cittadini saranno felici di sapere che se pagheranno con PayPal, il bollo potranno versarlo in 3 rate, in modo da affrontare meglio questa spesa.

Per attivare questa opzione, o dall’app IO o dal sito dell’Aci, vi basterà scegliere questa come alternativa. Anche chi ha deciso di saldare il pagamento del bollo in ritardo, se rispetterà determinate condizioni, potrà comunque pagare la cifra dilazionata nel tempo. Ricordatevi che per poter utilizzare questo metodo di pagamento, dovrete aprire un conto attraverso il loro circuito, seguendo le istruzioni che troverete sul loro sito ufficiale. Soltanto dopo l’attivazione dello stesso, potrete cominciare a pagare il bollo a rate.