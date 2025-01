Revisione, il mio meccanico di fiducia mi ha parlato del trucco della marcia | Emissioni zero durante la prova

Con il trucco della marcia alla revisione non avrai più problemi, emissioni zero e il controllo lo superi facilmente.

L’inquinamento ambientale preoccupa veramente tutti, compresi gli automobilisti che nei prossimi mesi devono affrontare la revisione della propria automobile. Le case automobilistiche stanno lavorando sodo per offrire a tutti gli automobilisti delle vetture che siano in grado di mettere sul piatto emissioni pari a zero.

In tale prospettiva sono arrivate sul mercato le care automobili elettriche, che tanto scompiglio stanno portando nel mondo automobilistico, per via della diffidenza che in molti nutrono nei loro confronti. Il lavoro delle aziende per avvicinare gli automobilisti al mondo delle auto non inquinanti è ancora molto lungo, intanto le vetture, anche piuttosto datate dovranno essere sottoposte alla revisione periodica.

Tra i controlli che vengono svolti, il più temuto è proprio quello sulle emissioni.

Ma un esperto ci rivela quale sarebbe il modo migliore per superare il controllo e riuscire a superare la revisione.

Revisione: non solo un obbligo ma una questione di sicurezza

La revisione è un obbligo a cui tutti gli automobilisti devono assolvere per evitare di essere duramente sanzionati. Chi viene trovato in strada con la revisione scaduta, non solo deve pagare una multa molto salata, ma subisce anche il ritiro del libretto di circolazione, almeno fino al momento in cui non si supera la revisione. Ma la revisione non dovrebbe essere considerata solo ed esclusivamente un obbligo di legge, ma anche una questione di sicurezza e questo si rivela oltremodo importante.

Durante l’intervento dei meccanici abilitati, provvederanno a controllare il sistema di illuminazione, che deve essere sufficiente per poter vedere la strada, ma allo stesso tempo non pericoloso nel caso in cui ci si incontri con un’altra automobile. Inoltre i meccanici provvederanno al controllo visivo degli elementi automobilistici, affinché siano tutti in regola, oltre al sistema frenante, elemento importante per la sicurezza.

Il trucco della marcia

Per superare la revisione e il controllo delle emissioni senza avere particolari problemi è possibile cercare di pulire lo scarico e il catalizzatore prima di sottoporre la vettura a controllo. Il trucco consisterebbe nel percorrere un certo tratto di strada a marce basse per fare in modo che si si riesca a provvedere a un’efficace pulizia.

Ovviamente è opportuno evitare un utilizzo che sia troppo prolungato di questo genere, perchè aumenterebbe il consumo della vettura stessa. Occorre adottare questo sistema solo quando ve ne è il reale bisogno.