Gasolio, al posto di blocco svitano i tappi per osservare il colore | Se è verde rischi 7.000€ di multa

L’utilizzo del gasolio agricolo come carburante auto é diventato per qualche furbetto, un modo per evadere le accise. Cosa succede?

Negli ultimi tempi si è assistito a un intensificarsi dei controlli stradali, con le forze dell’ordine che non si limitano più a verificare la documentazione dei veicoli, ma procedono anche a ispezioni più approfondite. Tra queste, una delle più temute dagli automobilisti disonesti è sicuramente quella relativa al colore del carburante. Il “colpevole” é il gasolio agricolo, che come suggerisce il nome stesso, é un combustibile destinato all’uso esclusivo nelle attività agricole. Il costo di questo carburante é notevolmente più basso del suo equivalente alla pompa. Per questo e per distinguerlo dal gasolio destinato alla trazione, viene colorato di verde. Questa colorazione serve a identificare un prodotto che gode di agevolazioni fiscali, ma che non può essere utilizzato per alimentare autovetture o altri veicoli non agricoli.

Le conseguenze dell’uso improprio

Durante i controlli stradali, le forze dell’ordine possono procedere allo svitamento del tappo del serbatoio per verificare il colore del carburante. Se il colore risulta essere verde, il conducente verrà sottoposto a ulteriori verifiche e potrebbe essere sanzionato. L’utilizzo del gasolio agricolo per scopi diversi da quelli agricoli infatti, è considerato un reato e comporta pesanti sanzioni amministrative. Le multe possono arrivare fino a 7.000 euro, oltre al rischio del sequestro del veicolo. Ma perché si rischia così tanto? Chi utilizza il gasolio agricolo per la propria autovettura sta di fatto evadendo le accise sul carburante, sottraendo così risorse allo Stato. Inoltre il gasolio agricolo potrebbe non essere formulato per essere utilizzato nei motori delle autovetture, con possibili conseguenze negative per l’ambiente.

Cosa comporta l’utilizzo di gasolio agricolo?

In caso di controllo, è fondamentale mantenere la calma e collaborare con le forze dell’ordine. È importante avere a disposizione tutta la documentazione relativa all’acquisto e all’utilizzo del carburante. L’acquisto del gasolio agricolo è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli professionali (IAP), che devono dimostrare di possedere i requisiti previsti dalla legge. L’acquisto deve essere documentato e il carburante deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità agricole. L’utilizzo del gasolio agricolo per scopi diversi oltre ad essere un comportamento illegale che comporta pesanti sanzioni, é anche molto rischioso per il funzionamento di un motore auto. È fondamentale rispettare le norme e utilizzare il carburante corretto per evitare spiacevoli sorprese. In definitiva, il risparmio ottenuto utilizzando il gasolio agricolo è illusorio, in quanto può essere vanificato dalle sanzioni e da ingenti costi di riparazione.