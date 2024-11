Revisione, i meccanici svelano un segreto: sotto il cofano queste tre auto sono esattamente identiche | Tra l’una e l’altra ballano 7.000€ di differenza

I meccanici l’hanno rivelato, sotto il cofano, queste auto sono pressoché identiche e una volta capito questo, potrete risparmiare 7000€ di differenza.

Il mondo dell’automotive ha da sempre appassionato grandi e piccini, per tutte le caratteristiche che gli ingegneri e i meccanici di precisione hanno generato nel corso dei decenni. I collezionisti cercano auto particolari, gli amanti della velocità, quelle sportive e così via.

Apparentemente i veicoli sono sempre diversi tra di loro, in quanto cambiano i marchi e le case madri di produzione, così come la destinazione di automobilisti, i quali si differenziano tra chi acquista le auto di bassa e media fascia e quelli di alta fascia o addirittura extra di lusso.

Eppure questi meccanici hanno svelato un segreto che potrebbe fari ricredere un po’ tutti. Sotto il cofano, questi tre modelli, sono esattamente identici con la differenza però di quei 7000€ che lasciano senza parole.

Un gruppo automobilistico per diversi marchi

Non è raro trovare un gruppo automobilistico che gestisca più marchi in contemporanea, producendo quindi i medesimi pezzi, per auto differenti. Questo permette così ai vari brand di poter ridurre i costi, producendo quindi auto di prezzi differenti, permettendo agli automobilisti quindi di avere più scelta. Per questo motivo bisognerebbe sempre informarsi prima di acquistare un’auto.

Anche perché molte volte acquistare un’auto di prezzo ridotto ma con pezzi di un certo prestigio, potrebbe realmente farvi dormire su sette cuscini. Per farvi un esempio, uno dei maggiori produttori di auto al mondo, il gruppo VAG, conosciuto anche come Volkswagen AG, gestisce 12 marchi altrettanto famosi. Parliamo di: Volkswagen, Audi, Porsche, Neoplan, Man, SEAT, Cupra, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini e Scania.

Il segreto dei meccanici

Ci sono gli esperti del settore che hanno rivelato un fatto sconvolgente, sotto il cofano di tre auto di marchi diversi, Skoda Kodiaq del 2017, Volkswagen Tiguan e SEAT Tarraco, i pezzi sono esattamente identici. La differenza tra questi però è a livello estetico e di costo, in quanto si parla di 7000€ di costi.

Come rivelano: “Qui abbiamo una Skoda Kodiaq del 2017, che condivide tutta la meccanica e il telaio con la Volkswagen Tiguan e la SEAT Tarraco. Ciò significa che le sospensioni, i freni e tutto qui (parte del motore) sono esattamente gli stessi…”, svelando inoltre che ci sono alcuni accessori che vengono inclusi nelle auto di lusso, come per esempio il raschietto per togliere il ghiaccio, che anziché trovarlo nell’auto come accessorio extra, basterebbe acquistarlo al supermercato a pochi euro. Per questo alla fine suggeriscono: “Una ricerca approfondita , tra marche diverse e modelli simili, al momento dell’acquisto di un’auto, può farti risparmiare migliaia di euro”.