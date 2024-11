Punti patente, ne perdi 5 in un colpo solo anche se non sei al volante | La sanzione che non ti aspetti, rimani incredulo per giorni

Se in bici non dai la precedenza, perdi anche i punti della patente: il caso che fa discutere. Cosa dice la giurisprudenza?

Chi l’avrebbe mai detto? La patente a punti, un sistema pensato per incentivare una guida sicura, può riservare sorprese davvero inattese. Il Codice della Strada è un testo normativo complesso e in continua evoluzione. Molti conducenti conoscono le principali cause di decurtazione dei punti, come l’eccesso di velocità o il mancato rispetto delle precedenze. Tuttavia, esistono delle situazioni meno note che possono portare alla perdita di punti anche se non siamo al volante. Ma quali sono queste situazioni così particolari? Andiamo a scoprirle insieme attraverso un caso particolare.

Il fatto

Un recente caso di un ciclista multato per mancata precedenza ha acceso un dibattito acceso sulla compatibilità tra la decurtazione dei punti dalla patente e le infrazioni commesse in bicicletta. L’episodio riguarda un ciclista livornese che è stato sorpreso a non rispettare una precedenza e, oltre alla multa, si è visto decurtare 5 punti dalla patente. L’uomo, un appassionato ciclista, stava percorrendo una strada cittadina quando, in prossimità di un incrocio, non ha dato la precedenza ad un veicolo in transito. Gli agenti, appostati nelle vicinanze, hanno assistito alla scena e hanno provveduto a fermarlo, elevando una contravvenzione di 167 euro. A ciò si è aggiunta la decurtazione dei 5 punti dalla patente di guida, un provvedimento che ha sorpreso il ciclista e che ha suscitato numerose perplessità. La notizia ha fatto il giro dei social e dei media, suscitando perplessità e critiche. La controversia si incentra sulla possibilità di applicare sanzioni accessorie, come la decurtazione dei punti, a chi commette infrazioni in bicicletta.

Le implicazioni

La questione della responsabilità dei ciclisti e delle sanzioni applicabili in caso di violazioni del codice della strada è un tema complesso e delicato. Secondo norma le sanzioni accessorie di decurtazione dei punti patente, sono applicabili a tutti gli utenti della strada. La ratio della decurtazione dei punti é stabilità affinché sia un deterrente utile per scoraggiare comportamenti scorretti in bicicletta e contribuire così alla sicurezza stradale, ma la questione giuridica è complessa e richiede un’attenta interpretazione delle norme vigenti. La giurisprudenza, infatti, ha più volte affermato che non è possibile applicare sanzioni accessorie, come la decurtazione dei punti, a chi conduce veicoli per i quali non è richiesta alcuna abilitazione. In altre parole, un ciclista non dovrebbe perdere punti dalla patente, anche se commette un’infrazione.