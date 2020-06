Norris: “Felice che alcuni non mi seguano più”

Successivamente alle accuse mosse da Hamilton moltissimi piloti della Formula 1 hanno manifestato il proprio supporto al movimento Black Lives Matter e alla lotta al razzismo. Le dure parole dell’inglese hanno spronato i colleghi del Paddock a prendere una posizione sulle proteste inscenate a seguito della morte del quarantaseienne americano George Floyd dopo alcuni giorni di silenzio. Uno dei primi a muoversi in questa direzione è stato Lando Norris, il pilota della McLaren.

Il pupillo della scuderia di Woking si è da sempre distinto dai suoi colleghi per l’uso massiccio dei social. Oltre ad essere uno dei piloti più seguiti su Twitch, il ventenne britannico conta quasi due milioni di follower tra Instagram e Twitter. Tuttavia, dopo la sua esposizione su temi delicati Norris ha registrato una diminuzione del numero di seguaci, così come egli stesso ha dichiarato a Evening Standard, un quotidiano d’oltremanica. “E’ il giorno più importante per quanto riguarda il numero di persone che hanno smesso di seguirmi sui social” – afferma Lando.

Nonostante ciò, il compagno di scuderia di Carlos Sainz Jr. si è detto comunque felice e determinato a proseguire nel dare supporto alla lotta per i diritti umani. “Spesso si prova a fare ciò che è giusto, ma comunque molte persone non ci credono. Se non sono d’accordo sono ben felice del fatto che non mi seguano più. Devo riuscire a sfruttare il più possibile le opportunità per mostrare alle persone in cosa è bene credere. Proverò qualsiasi strada per riuscire a persuaderle nel supportare qualcosa di giusto”.

I have fans and followers. Support and love. And I have power through this to lead and inspire so many. But we also stand for what’s right. This time I ask you to do something and take action. Click the link and make a difference… #blacklivesmatter https://t.co/IrVrgU2JBA pic.twitter.com/ee2A0goz84

— Lando Norris (@LandoNorris) June 1, 2020