Mansell lancia l’allarme per il 2026: “La FIA eviti il caos dei motori”

Le preoccupazioni di Mansell alla FIA per il 2026

Il campione del mondo 1992, Nigel Mansell, ha espresso forti preoccupazioni alla FIA riguardo alla rivoluzione tecnica che investirà la Formula 1 nel 2026. Al centro della critica c’è la nuova gestione dei motori, che vedrà una ripartizione del 50/50 tra potenza termica (combustione) ed elettrica. Secondo il “Leone“, la scelta rischia di snaturare lo sport e creare situazioni paradossali in pista.

Mansell teme, infatti, che l’eccessiva dipendenza dalla componente elettrica possa costringere i piloti a manovre poco spettacolari per ricaricare le batterie. Il rischio concreto è di vedere vetture che devono improvvisamente rallentare o fare “lift-and-coast” (rilasciare l’acceleratore prima delle frenata) in momenti cruciali della gara. A “The Observer“, Mansell ha dichiarato: “Non vogliamo trovarci in situazioni in cui un pilota deve rallentare e farsi sorpassare da tutti perché deve conservare la batteria. Sarebbe terribile, come se in autostrada vedessi le auto elettriche accostate perché hanno esaurito l’energia. Non sarebbe un bel vedere nella F1, vero?”.

Le altre opinioni nei confronti della Federazione Internazionale

Anche i protagonisti attuali hanno alcuni timori, pur vedendone il potenziale lato spettacolare. Lando Norris, attuale campione in carica, ha ammesso che la gestione della batteria sarà la sfida più grande: “Vedremo più un effetto ‘yo-yo’, con sorpassi facilitati dalla velocità extra, ma poi chi ha sorpassato dovrà difendersi con meno energia. Ciò creerà più caos, il che per il pubblico può essere positivo”. Dello stesso avviso George Russell, che ha sottolineato come i piloti dovranno imparare nuove tecniche per recuperare anche solo l’1% di energia nei momenti chiave.

Nonostante i dubbi tecnici, Mansell resta ottimista sul talento dei piloti. Ecco le sue parole su Hamilton: “E’ forte come un toro e super in forma. Se la Ferrari gli darà la monoposto che merita, può ancor farcela”. Allo stesso modo, vede in Norris un campione destinato a crescere ulteriormente grazie alla fiducia ottenuta con il primo titolo. Per il 2026, Mansell prevede una lotta serrata tra Mercedes, McLaren e Ferrari, sperando che la politica dei motori non soffochi l’essenza delle competizioni.