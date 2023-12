Regolamento 2026, Alpine: “Le perdite di potenza della PU saranno ridotte”

Come é noto, il 2026 é l’anno del cambio di regolamento per la Formula 1. Uno dei principali cambiamenti riguarda una equa ripartizione di potenza tra il motore a combustione interna e la potenza elettrica. I dati ottenuti inizialmente al simulatore avevano sollevato delle preoccupazioni circa il fatto che i piloti dovrebbero rallentare improvvisamente sui rettilinei necessitando di ingranaggi downshift.

Famin – capo ad interim del team Alpine e del programma Power unit – ritiene che i cambiamenti apportati alle regole sui telai implicherebbero un taglio radicale della resistenza, cosí come l’introduzione delle ali anteriore e posteriore attive al fine di aiutare le vetture a procedere in linea retta.

“Stiamo tutti lavorando – Formula 1, FIA, i team, i produttori di PU – per trovare il giusto regolamento finale per le auto. Relativamente alla gestione dell’energia, credo che possiamo ancora lavorare su questo nei prossimi mesi. Non c’è fretta”, ha dichiatato Famin.

