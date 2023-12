McLaren, Stella avverte: “Cauti sul 2024. Non fatevi false speranze”

“La realtà ti arriva in modo violento”, afferma Stella. La McLaren non creerà false aspettative per la F1 2024 per il rischio di una realtà “violenta”

Il capo del team McLaren di Formula 1, Andrea Stella, afferma di non voler fissare aspettative irrealistiche per il 2024.

La McLaren ha goduto di una notevole inversione di tendenza nel 2023, dopo che una serie di aggiornamenti di metà stagione hanno trasformato la MCL60 guidata da Lando Norris e Oscar Piastri in una contendente regolare al podio.

Il miglioramento della forma, risultato di una ristrutturazione tecnica implementata dal team first entrante Stella, ha permesso alla squadra di Woking di superare l’Aston Martin per il quarto posto nel campionato costruttori.

La sua traiettoria ascendente è motivo di ottimismo per il 2024, che vedrà la prima vettura sviluppata utilizzando la nuovissima galleria del vento di Woking della McLaren e altre strutture aggiornate.

Ma Stella è cauto nel non fissare aspettative elevate per il prossimo anno.

“In definitiva, in Formula 1, possiamo permetterci il lusso di essere piuttosto quantitativi” ha detto.

“Vedi che tipo di progressi stai facendo nella galleria del vento e nelle simulazioni al computer e sai che un certo tasso [di sviluppo] significherà due decimi, mezzo secondo, sette decimi in più all’inizio della stagione“.

“Realisticamente sappiamo che se vuoi mantenere la tua competitività anche nella prossima stagione, devi avere mezzo secondo a disposizione. Altrimenti, è come quello che abbiamo visto alla fine di una stagione, sembra che ti stai muovendo all’indietro. È solo perché sei costante e tutti stanno recuperando terreno”.

“Prima di tutto guarderemo i dati”

“Conosciamo già abbastanza questi dati, su cui non commenterò. E poi in base a questi posizioneremo l’intera squadra internamente ed esternamente”.

“Non dobbiamo creare false aspettative perché poi la realtà ti arriva in modo violento e non vogliamo ritrovarci in questa posizione”.

“Allo stesso tempo, non vogliamo minimizzare troppo per poi scoprire che non eravamo pronti a lottare per i primi e che per questo non abbiamo preso buone decisioni. Quindi, per restare fedeli ai dati, siate realistici , sii onesto. Questa è la nostra filosofia.”

Stella allude a una piccola regressione nel ritmo di gara rispetto agli eventi finali del 2023 dopo l’ultimo importante aggiornamento a Singapore, che attribuisce allo sviluppo della MCL60 da parte della McLaren che è stato in gran parte terminato dopo Singapore mentre altri team continuavano a fare piccoli passi.

“Il modo in cui strutturo la stagione è che abbiamo iniziato in modo non competitivo, abbiamo fatto un passo in Austria, un altro passo a Singapore. Ma c’è una fase finale della stagione in cui siamo stati costanti dal punto di vista dello sviluppo“ ha sottolineato Stella.

“Molte vetture hanno apportato aggiornamenti, alcuni dei quali hanno avuto un discreto successo. Quindi, è una fase in cui non è che abbiamo peggiorato le nostre prestazioni, semplicemente alcune altre vetture hanno colmato il gap su di noi o addirittura ci hanno superato”.

“Sicuramente, se vogliamo goderci alcuni dei risultati ottenuti in questa terza fase dopo Singapore, dobbiamo fare un ulteriore passo avanti in vista della prossima stagione”.