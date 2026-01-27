Red Bull sorprende ai test: Hadjar chiude in testa a Barcellona

Primo giorno di test per Red Bull, Hadjar: “è andato tutto liscio”

Isack Hadjar ha ammesso di essere sorpreso dal numero di chilometri che la Red Bull è riuscita a percorrere durante la prima giornata dei test pre-stagionali. Il pilota francese ha completato oltre 100 giri e ha chiuso la sessione davanti a tutti con un tempo di 1’18.159. Questo debutto in pista segna un ottimo inizio per la sua prima stagione con la squadra.

Una buona partenza per la RB22 e il motore Ford

Negli ultimi giorni, il team principal di Red Bull, Laurent Mekies, ha messo le mani avanti in vista dell’esordio stagionale. “Dovremo moderare le aspettative per la prima parte di stagione, a volte faremo fatica a far uscire la vettura dal garage. Pensare di poter raggiungere immediatamente il massimo livello sarebbe ingenuo, ma non significa che non abbiamo l’ambizione di diventare numeri 1” , ha dichiarato.

Niente di tutto ciò è però accaduto nella prima giornata in pista per la RB22, con Isack Hadjar che ha completato oltre 100 giri, chiudendo così la sessione in 1’18.159 davanti alla Mercedes di George Russell. Il test ha segnato anche il debutto del nuovo motore costruito in collaborazione con Ford. Pur rivelando che durante la giornata si sono imbattuti in qualche problema riguardante la vettura, Hadjar si è dichiarato soddisfatto. “Sono sorpreso dalla quantità di giri che siamo riusciti a completare. Lo trovo impressionante per essere il primo giorno in pista con il nostro motore” ha commentato.

Esprimendo il suo primo giudizio sulle vetture, Hadjar ha dichiarato: “In generale, il carico è decisamente inferiore. Sono un po’ più prevedibili rispetto alla precedente generazione di monoposto. Sono più semplici, è facile giocarci. Per quanto riguarda la power unit, ci sono molte più opzioni. Ho già iniziato a lavorarci, quindi è stato interessante”. I test pre-stagionali di Formula 1 proseguiranno sul circuito catalano fino al 30 gennaio. A febbraio invece si sposteranno in Bahrain con due appuntamenti: il primo sarà dall’11 al 13 e poi dal 18 al 20.

Maria Rita Manica