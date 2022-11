Anche Red Bull sulle tracce di Ricciardo?

Dopo Mercedes anche Red Bull avrebbe avuto un contatto con Ricciardo. Cosa riserva il futuro all’australiano?

A darne l’indiscrezione sarebbe stato lo stesso team principal della casa tedesca, Toto Wolff, rivelando che Daniel Ricciardo starebbe parlando con Red Bull in merito a un possibile posto come terzo pilota per il 2023. Sempre il capo di Mercedes afferma che i tedeschi non sono gli unici a pensare all’australiano. Tuttavia, ancora non è stata presa una decisione. L’australiano da parte sua, ha confermato che non avrà un volante per la prossima annata, ma cerca un posto come pilota di riserva. Ad aggiungersi a Red Bull e Mercedes nelle ultime ore si è fatto il nome di McLaren.

Ricciardo conferma: “Non avrò un volante per il 2023”

Con sicurezza e schiettezza, Daniel Ricciardo parla così del suo futuro: “Posso confermare con certezza che non avrò un volante per la prossima stagione, ma intendo restare nel Circus e lavorare con un team per ritornare in griglia nel 2024. Penso che un po’ di tempo lontano dal sedile mi farà bene”. Parole che arrivano dopo mesi e mesi di indiscrezioni sul futuro del pilota australiano, dove si erano rincorse molteplici voci. Nelle ultime ore si è aggiunta anche McLaren alla lista delle possibili destinazioni di Ricciardo, ma anche qui poche certezze e molti rumors.

Wolff guardingo: “Credo che Daniel parli con Red Bull”

Ne parla così il team principal della casa tedesca in merito alla posizione di Ricciardo: “Credo che Daniel stia parlando con alcuni team, tra cui anche Red Bull, ma nessuno al momento ha preso una decisione. Per noi lui è una grande persona, però ancora non sappiamo chi sarà il nostro terzo pilota per la prossima stagione. Potrebbe portare personalità, è qui da molto tempo e conosce queste vetture da cima a fondo, il che è un vantaggio. E’ presto per parlarne, perché niente è ancora stato deciso“.

Lorenzo Apuzzo