Red Bull e Aston Martin si separano: niente sponsorship

Dall’anno prossimo Aston Martin non sarà più lo sponsor principale della Red Bull: si separano in favore delle nuove possibilità

Red Bull e Aston Martin si separano! Tra qualche giorno il noto marchio di auto di lusso non sarà più lo sponsor principale della scuderia austriaca. Il motivo principale è la decisione, da parte di Aston Martin, di rinominare il team Racing Point. Ciò ovviamente non renderà più possibile la collaborazione da entrambe le parti, che diverranno a tutti gli effetti ”rivali” in pista. La partnership – iniziata nel 2018 – oltre agli accordi per la sponsorizzazione prevedeva anche una collaborazione tecnica sul progetto Valkyrie.

La scuderia, in questi ultimi anni, aveva preso il nome di Aston Martin Red Bull Racing Team e il logo in questione era stato posizionato in modo predominante sulle monoposto. Tuttavia, l’acquisto del marchio da parte di Lawrence Stroll ha segnato la fine di ogni tipo di accordo. ”Abbiamo trascorso quattro anni con loro, tre dei quali come title sponsor. Abbiamo contribuito a lanciare il marchio e ovviamente abbiamo un ottimo rapporto con la Valkyrie. I nostri accordi sono stati creati da Andy Palmer, il precedente CEO, che ha sempre supportato la squadra”, ha dichiarato Christian Horner.

NESSUN RIMPIAZZO

Ha inoltre avuto modo di ricordare le varie occasioni in cui hanno condiviso dei bei momenti, vivendo esperienze che resteranno a far parte del loro percorso. In particolar modo, la famosa ”Caravan Race” con Verstappen e Ricciardo che hanno portato diverse emozioni ma soprattutto tante risate. Con questo ricordo hanno scelto di salutare e ringraziare per la loro collaborazione e gli anni passati insieme.

Il team Red Bull, la cui vettura dal 2021 prenderà ufficialmente il nome di ”Red Bull RB16-B’‘, ha comunque assicurato che non sta cercando un rimpiazzo. Ora che il loro sponsor principale ha altri piani per il futuro la scuderia austriaca non è alla ricerca di un sostituto valido, almeno per quanto riporta la rivista britannica Autosport. Ovviamente ci saranno altri sponsor, ma nessuno di loro avrà un ruolo principale come quello assunto da Aston Martin. ”Non abbiamo uno sponsor principale per sostituire Aston Martin il prossimo anno, ma avremo dei nuovi sponsor che presenteremo la prossima stagione”, ha dichiarato Horner.