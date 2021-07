Red Bull concentrata sul 2021 e 2022

Christian Horner risponde alle provocazioni di Toto Wolff e assicura che il suo team sa quel che fa e che lo sa fare bene

La lotta di nervi tra Christian Horner e Toto Wolff, Team Principal delle due sfidanti al titolo iridato, continua indisturbata. L’austriaco ha più volte avvertito il suo “rivale” di non spendere troppo tempo e risorse sulla monoposto di quest’anno, in vista della prossima stagione, che porterà con sé innumerevoli cambiamenti a livello tecnico e regolamentare. Wolff pensa infatti che continuare a portare aggiornamenti possa pregiudicare il futuro della scuderia in termini di competitività.

Ma, sull’onda di una striscia di 4 vittorie consecutive, iniziata in Azerbaijan con Sergio Perez, Horner ha assicurato che Red Bull non ha problemi di questo tipo e che, al contrario, si può permettere di seguire con attenzione entrambi i progetti in cantiere.

Ahh.. that long-awaited rain at the Red Bull Ring 😉☔️ #FridayFeelingpic.twitter.com/27ISXFRtUc — Red Bull Racing Honda (@redbullracing) July 9, 2021

RED BULL CONCENTRATA SUL 2021 E IL 2022. HORNER: “STIAMO LAVORANDO BENE“

Come riporta Soymotor.com, Christian Horner ha parlato del grande lavoro in casa Red Bull e sottolinea l’importanza di pensare a un passo alla volta, senza perdere la concentrazione. “Bisogna andare di settimana in settimana, gara dopo gara e credo che il team stia facendo un ottimo lavoro bilanciando le sfide di quest’anno e del prossimo“, ha dichiarato Christian Horner a Motorsport.com, “Non è una novità. Voglio dire: molte cose sono state fatte in questo momento, ma abbiamo avuto grandi cambiamenti alle regole in passato, quindi devi solo bilanciare le tue risorse e applicarle dove necessario. Penso che il team stia lavorando davvero duramente, estremamente bene ed efficacemente”, ha poi concluso il TP.

D’altronde, nonostante lo strapotere mostrato fin qui dalla scuderia di Milton Keynes, ci aspetta ancora più di metà campionato e abbiamo ormai imparato che tutto può succedere.