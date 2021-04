Red Bull al lavoro per aumentare il gap con Mercedes

Marko crede che la Red Bull potrà aumentare il distacco dalla Mercedes e fare la differenza nelle prossime gare

La nuova stagione di Formula 1 è appena iniziata, ma la competitività ha già raggiunto livelli molto alti. Nel weekend in Bahrain abbiamo assistito ad una lotta entusiasmante tra la Red Bull dell’olandese e la Mercedes numero 44. In modo sorprendente, Verstappen è riuscito a rifilare quattro decimi di distacco alla W12 di Hamilton sul giro secco. Helmut Marko si è detto incredulo perché non si aspettavano di avere un così grosso vantaggio sul team di Stoccarda.

Dopo aver avuto la conferma della bontà del progetto, l’obiettivo in casa Red Bull è quello di ampliare il gap nei confronti degli avversari per tornare a lottare per il titolo. Ai colleghi del portare tedesco Motorsport Magazin l’austriaco ha così dichiarato: “I quattro decimi del Bahrain ci hanno sorpreso, pensavamo di essere avanti di due decimi. Il nostro concetto dovrebbe mostrarsi più chiaramente nelle curve veloci, e in Bahrain non ci sono curve veramente veloci che sfidano il telaio”. Per questo motivo la Red Bull è cerca di poter star davanti alla Mercedes nell successive gare.

MARKO: ”IL MOTORE HONDA È MIGLIORATO”

Marko riconosce però i meriti anche a Honda, che nell’ultimo periodo ha lavorato duramente per migliorare le prestazioni della power unit. Durante la pausa invernale il team si è impegnato per perfezioni ogni singolo aspetto della vettura, facendo la differenza.

“Il nuovo motore Honda è migliorato in termini di potenza. Abbiamo un posteriore più stretto per questo motivo. Ora, l’angolo di attacco dovrebbe essere la cosa più importante per avere successo. – ha poi aggiunto – Bisogna tenere in considerazione anche le gomme e la sensibilità al vento”, ha così commentato.

Il campionato è appena inizato e non si possono fare previsioni, ma sicuramente Red Bull si è approcciata alla stagione 2021 nel migliore dei modi. Chi avrà la meglio? Non possiamo far altro che aspettare e goderci lo spettacolo.