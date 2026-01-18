Red Bull: nel 2026 l’aerodinamica conta più del motore

L’aerodinamica 2026 più decisiva del motore? Red Bull risponde

Il direttore monoposto della FIA, Nikolas Tombazis, ha condiviso l’aspettativa che il motore a combustione interna determinerà in gran parte l’ordine della griglia di questa nuova stagione. Ben Hodgkinson, direttore della Red Bull Ford Powertrains, non si trova del tutto d’accordo con questa dichiarazione e aggiunge che non bisogna sottovalutare la componente aerodinamica del 2026.

Con una nuova era di Formula 1 ormai alle porte, il principale fattore di differenziazione delle prestazioni fa discutere. Alla domanda durante l’intervista di Motorsport, ovvero se il motore a combustione interna (ICE) sarà un fattore determinante, Hodgkinson ha riconosciuto questa possibilità. Tuttavia, ha aggiunto che non bisogna sottovalutare l’aspetto aerodinamico del regolamento. “Penso che nell’ambito dell’unità di potenza potrebbe essere vero. Le maggiori differenze saranno probabilmente orientato su quel lato, e questo dipende anche dal partner che fornisce il carburante” ha dichiarato.

Motori livellati e aerodinamica decisiva

Hodgkinson non si aspetta una ripetizione del 2014. All’epoca il suo ex datore di lavoro, Mercedes, era incredibilmente avanti con il propulsore. “Penso che questa volta le differenze tra i propulsori saranno minori rispetto a quelle viste nel 2014. La power unit e il motore a combustione interna in particolare è molto simile” ha spiegato. “Sì, ci sono i carburanti sostenibili ed è stato imposto un limite al rapporto di compressione. Nonostante le tante modifiche nel regolamento che hanno reimpostato la tecnologia di combustione, non è così diverso”. Per certi aspetti, il regolamento è diventato ancora più accessibile di prima. “Non stiamo improvvisamente sviluppando una configurazione diversa” ha sottolineato. “È ancora un V6 ed è fondamentalmente lo stesso. Tutti gli abbassamenti di cose come il rapporto compressione e i limiti di sovralimentazione hanno ridotto di un bel po’ i carichi. Penso che le unità di potenza saranno simili”. Continua poi: “Sarà interessante vedere dove si troveranno tutte le altre squadre, ma immagino che ci sia un rischio maggiore dal punto di vista aerodinamico”.

La FIA ha riconosciuto questo lato, aspettandosi differenze anche su questo fronte. Hodgkinson, tuttavia, continua a credere che la nuova componente aerodinamica del 2026 potrà essere un fattore determinante in termini di prestazioni durante questa nuova stagione. “Ma l’aerodinamica non è esattamente la mia specialità, quindi non prendetela come una dichiarazione ufficiale”, ha detto ridendo. “Si tratta di un reset completo dell’intera vettura, non solo delle unità di potenza. Quindi sì, dovrebbero esserci delle differenze e vedremo quali saranno”.



Maria Rita Manica