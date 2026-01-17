Cadillac: reazioni alla prima uscita in pista

La prima uscita in pista di Cadillac segna un debutto storico

La prima uscita in pista di Cadillac segna un momento storico per il nuovo team americano in Formula 1. Sergio Perez ha completato i primi giri della monoposto 2026 sul tracciato di Silverstone, aprendo una nuova era per il team. L’unica sessione di test prima di Silverstone si è svolta a Imola lo scorso novembre, quando Perez ha guidato una monoposto del 2023 provvista da Ferrari, l’attuale fornitore di motori della squadra. La vettura, non ancora battezzata ufficialmente, è scesa in pista con una livrea totalmente nera.

Il primo vero collaudo in Formula 1

Sergio Perez, sei volte vincitore in Formula 1, non ha nascosto l’emozione al termine della giornata di test. “Oggi è stato davvero un giorno speciale. Tutti dovrebbero sentirsi incredibilmente orgogliosi di aver completato i nostri primi giri come squadra” ha dichiarato Perez, ammettendo che la prima uscita in pista a Silverstone gli ha lasciato una grande soddisfazione e dato la giusta motivazione per fare di più. “Ognuno di noi ha lavorato duramente per arrivare a questo momento ed è stato davvero emozionante essere parte della storia del motorsport” ha così concluso il pilota messicano.

Bottas, che ha assistito dal garage del circuito britannico, ha poi aggiunto: “Come squadra abbiamo fatto la storia, oggi. Perez ha completato i primi giri con la vettura perfettamente funzionante. Sono molto orgoglioso di tutto il team per essere arrivato a questo punto, è davvero impressionante. È stato speciale far parte di questo momento e testimoniare la gioia della squadra. Il nostro primo giorno è finito e ora ci concentriamo ad andare avanti”.

Lowdon e Towriss: “solo l’inizio del percorso”

Il team principal Graeme Lowdon ha evidenziato il valore tecnico del test, utile per verificare i sistemi della vettura e rafforzare il rapporto del gruppo. “Questo è il risultato di innumerevoli ore di duro lavoro, impegno e dedizione da parte di tutti i membri del team. Dimostra i progressi che siamo riusciti a portare avanti in un breve lasso di tempo. È stata una grande opportunità per il team” ha dichiarato.

“Ma è solo l’inizio del percorso, ora rivolgiamo tutta la nostra attenzione ai test pre-stagionali, che offriranno ulteriori opportunità di apprendimento per verificare i sistemi e risolvere eventuali problemi iniziali”. Dan Towriss, amministratore delegato del team, ha poi aggiunto: “Vedere la monoposto lasciare il garage è un grande orgoglio. I primi giri in pista segnano un momento straordinario per tutti noi, il culmine di migliaia di ore di lavoro guidate dalla nostra passione. Graeme ha fatto un lavoro incredibile. Questo è solo l’inizio, il nostro impegno procede a ritmo serrato”.

Proprio all’inizio di questa settimana, Cadillac ha svelato la livrea del primo test pre-stagionale che si terrà a Barcellona alla fine di gennaio. Il team annuncerà poi la livrea di gara ufficiale l’8 febbraio tramite uno spot pubblicitario durante il Super Bowl, in vista dei due test rimanenti che si terranno in Bahrain a metà febbraio. La stagione 2026 di Formula 1 tornerà con il Gran Premio d’Australia l’8 marzo.

Maria Rita Manica