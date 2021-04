Ralf Schumacher tuona: “Vettel, basta piagnucolare!”

Sebastian Vettel sembra proprio non avere pace. Dopo la pessima prestazione in Bahrain, che gli è costata cinque punti sulla Superlicenza e un mesto quindicesimo piazzamento con la sua Aston Martin, il quattro volte campione del mondo è nuovamente il bersaglio di rumorose critiche. Se qualche giorno fa, avevamo letto il pensiero di Damon Hill, che, bonariamente, lo aveva persino paragonato a una pignatta malmenata da tutti senza pietà, questa volta è il turno di Ralf Schumacher, che non le manda a dire al tedesco e lo invita a lamentarsi di meno.

Senza dubbio, gli ultimi due anni di Sebastian non sono stati dei più facili in pista; tutto il contrario. Il divorzio dalla Ferrari, scuderia con cui ha passato cinque lunghi e tribolati anni, soprattutto sul finale, doveva rilanciarlo verso una nuova avventura, un capitolo tutto inedito della sua carriera, pronto a riportarlo velocemente a galla dopo un periodo difficile. Nuovo team, nuovi colori, nuova vita. Ma così, per ora, non è stato. E dal suo insuccesso in Bahrain, primo appuntamento della stagione, hanno ripreso a soffiare con più veemenza di prima le critiche sul suo conto. Chiacchiere del tutto lecite o parole che iniziano a sapere un po’ di ingiustificato accanimento?

