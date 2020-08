Raikkonen batte un nuovo record e supera Alonso

Raikkonen batte il record di chilometraggio in Formula 1, superando 83.846 Km di un certo Fernando Alonso. Magra consolazione per una stagione fin qui deludente

Kimi Raikkonen batte un nuovo record in questa categoria in cui lui è divenuto ormai un veterano. I’ex Ferrari e McLaren è diventato, al termine del GP di Spagna, il pilota ad aver percorso più chilometri in Formula 1. Il finlandese supera il precedente record detenuto da Fernando Alonso di 83.846 Km percorsi. Bene ma non benissimo, potrebbe dire Kimi, vista la stagione alquanto deludente compiuta fin’ora. Il finlandese dell’Alfa Romeo non è mai andato a punti in questa stagione, gambizzato da un una monoposto poco competitiva.

Il record stampato nel weekend spagnolo, ha un sapore amaro per Raikkonen, deluso da una vettura con evidenti problemi, ma che nonostante tutto, l’Iceman è riuscito a qualificarla in Q2 nelle ultime qualifiche a Barcellona. E viene ancora più l’amaro in bocca se si pensa che per poter battere Alonso, bisogna limitarsi al chilometri fatti, e non più alla vittoria di un Gran Premio. Già, perché fino a qualche anno fa i due piloti erano in lotta per la conquista del Mondiale, in particolare nella stagione 2005.

Un campionato quello, tiratissimo, in cui l’Iceman fece una rimonta eccezionale in classifica, ma che a causa dei troppi ritiri, ha dovuto cedere in favore dell’asturiano. Raikkonen, oltre al record di chilometri percorsi ha recentemente battuto un altro primato. Il finlandese è riuscito a superare Michael Schumacher per numero di giri completati, durante il GP F1 70: ben 16.845. Un altro record che dimostra la sua longevità in questa categoria in cui debuttò nel lontano 2001.

RAIKKONEN: “DOBBIAMO SEGUIRE QUESTA DIREZIONE”

Tuttavia, il GP di Spagna, ha lasciato un lume di speranza per le sorti della stagione del finlandese. Raikkonen è rimasto abbastanza soddisfatto dei miglioramenti della sua Alfa Romeo, anche se c’è molto lavoro da fare, ammette. Le sue parole:” Mi aspettavo qualcosa di meglio. Alla fine la monoposto è andata bene con le morbide, ma forse avremmo dovuto fare un secondo giro con quella mescola e vedere se avrebbe aiutato. Continuiamo a provare e in termini di velocità siamo stati i migliori questo fine settimana, quindi dobbiamo seguire questa direzione e vedere cosa siamo capaci di fare nel prossimo GP”, ha concluso il finlandese.