Racing Point fiduciosa per il 2020

Il team principal della Racing Point Otmar Szafnauer si è detto ottimista in vista della stagione 2020, grazie al fatto che i regolamenti saranno più o meno gli stessi dello scorso anno. La Racing Point infatti era riuscita ad andare a punti in otto delle ultime nove gare della stagione, risultato promettente in vista dell’inizio del nuovo campionato mondiale.

“Non è una tabula rasa perché i regolamenti non sono cambiati“, ha affermato Szafnauer. “Abbiamo iniziato a lavorare sul veicolo 2020 seriamente a luglio, quindi speriamo che questo ci aiuti, ma la monoposto sarà lo sviluppo di quella del 2019. I regolamenti non cambiano, quindi non so se questo ci aiuti o ci danneggi, ma dobbiamo solo sviluppare l’auto a un ritmo più rapido durante l’inverno rispetto ad alcuni dei nostri avversari: sarà questa la chiave“.

LA RINASCITA DOPO I PROBLEMI FINANZIARI

La Racing Point è stata salvata dal fallimento a metà stagione 2018 da Lawrence Stroll. Dopo di che l’inizio della stagione 2019 non è stato facile, ma dopo la pausa estiva i finanziamenti riversati per lo sviluppo della monoposto hanno dato i loro frutti.

“La cosa positiva è che l’auto di inizio anno è stata sviluppata dopo i nostri problemi finanziari“, ha proseguito il team principal della Racing Point. “Da metà anno in poi abbiamo avuto abbastanza soldi per migliorare la macchina. Ad Abu Dhabi siamo stati i migliori dopo i top team. Checo (Perez) è arrivato settimo, il migliore degli altri, quelli arrivati davanti a lui erano solo i piloti dei tre top team. Ciò mi dà speranza e incoraggiamento per il 2020“.