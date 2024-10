Questo segnale stradale è tra i grandi dimenticati, lo trovi ovunque ma solo il 50% degli automobilisti lo riconosce | Incidente assicurato

Una ripassatina ai segnali stradali fa sempre bene per la sicurezza. Reminder necessario: Ce n’è uno che solo il 50% degli automobilisti lo riconosce.

Un cartello atto a indicare una prescrizione, un avvertimento o un’indicazione a tutti gli automobilisti e a ogni altro utente della strada. Questa la dicitura dei cartelli stradali, divisi in quattro categorie differenti tra loro.

Segnaletica verticale e orizzontale, luminosa e complementare. Fanno parte della segnaletica stradale i segnali di pericolo e di prescrizione (precedenza, divieto e obbligo), ma anche quelli di indicazioni. La segnaletica orizzontale, invece, raggruppa i cartelli complementari e di cantiere e pannelli integrativi.

Importantissimi saperli e riconoscere, perché quando si viaggia per le strade della città, ma anche di un altro paese ci si imbatte in tutti i tipi di segnaletica installata, ne va della nostra sicurezza, quindi è fondamentale conoscerne il significato in modo tale da non fare danni in un determinato contesto.

Certo, l’elenco dei segnali che possiamo trovare sulle strade è molto ampio, ricordarseli tutti non è affatto semplice, facile incontrarne alcuni inesistenti durante la guida su strada. Ce né uno in particolare che solamente il 50% delle persone riesce a ricordarsi cosa significhi, eppure è davvero importante a livello stradale.

Negli incroci senza segnaletica

È quello che a livello di Unione Europea viene conosciuto come P-2, quello che in Italia si contraddistingue per un triangolo con dentro una croce, il cartello incrocio: risulta difficile incontrarlo ma indica che, negli incroci senza segnaletica, il veicolo che entra da destra avrà sempre la precedenza come regola generale.

Può succedere, per esempio, che una strada che sembra secondaria abbia invece la precedenza: un trend, per esempio, che chi è andato in Francia con l’auto si ricorda benissimo, perché si sarà imbattuto tantissime volte, è quasi una regola, non un’eccezione.

Un altro cartello dimenticato

Tra quei cartelli indigesti, sempre a livello europeo, è l’S-70, molto presente in Spagna. Si riferisce alla situazione in cui una corsia si unisce. Questo segnale apparirà quando in un determinato punto della strada due o più corsie si uniscono per formare un’unica strada.

Vale la pena ricordare che per lo spostamento su una strada a una corsia si utilizzerà l’S-70, mentre quando ci sono due corsie si utilizzerà l’S-71 e, infine, l’S-72 nella strada a una corsia, quest’ultimo caso viene utilizzato quando ci sono più corsie di circolazione. Un reminder necessario, soprattutto per chi viaggia spesso all’estero. Più in generale questi tipi di segnali sono comuni nelle sezioni dei lavori o nelle zone in cui la strada è stretta: ovviamente è consigliabile ridurre la velocità e prestare maggiore attenzione alla strada, a prescindere se il reminder abbia funzionato o meno.