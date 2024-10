Ecco perché ora possono multarti se accendi le 4 frecce durante un rallentamento | La vecchia abitudine può costare cara

Non tutti lo sanno ma durante un rallentamento, possono multarti se accendi in modo errato le 4 frecce. Il Codice della Strada parla chiaro, ecco qual è la procedura corretta in questi casi.

Sono molteplici le situazioni su strada nelle quali possiamo incappare dove la sola prontezza di riflessi potrà salvarci da svariati incidenti. Per questo motivo è fondamentale essere sempre concentrati durante la guida, in quanto i nostri riflessi, in alcune circostanze potrebbero salvarci anche la vita.

Poi ovviamente ci sono situazioni per le quali è impossibile fare qualunque cosa, soprattutto quando non è colpa nostra per la successione di eventi che si sono venuti a creare. Ci sono inoltre scenari nei quali è molto importante avvertire per tempo gli altri di quello che sta succedendo.

Ecco perché oggi vogliamo parlare di una pratica molto comune da parte degli automobilisti in caso di rallentamento. Se non fate attenzione in merito alle 4 frecce potrebbero anche multarvi se non rispettate la procedura corretta.

Azioni da fare in caso di rallentamenti o incidenti

L’automobilista deve mettere sempre in guardia gli altri di quello che sta succedendo, per evitare tamponamenti a catena o peggio ancora incidenti a impatto violento. Per questo motivo ogni guidatore dovrà eseguire delle particolari procedure indicate nel Codice della Strada in caso per esempio di rallentamenti o incidenti.

Se per la sezione del rallentamento ve ne parleremo a breve, quando capita un incidente, la prima cosa da fare è quella di attivare le 4 frecce, poi indossare il giubbotto catarifrangente e in strade poco illuminate e comunque fuori dai centri abitati, dovrete posizionare il triangolo di emergenza a 50 metri dal vostro veicolo.

Le 4 frecce come vanno inserite

È pratica comune inserire le 4 frecce quando su strada sopraggiunge un rallentamento improvviso, in modo da segnalarlo tempestivamente al guidatore di dietro, evitando così il classico tamponamento a catena. Il Codice della Strada però parla chiaro, in quanto, se questa è la procedura corretta da utilizzare in autostrada o in strada a doppia carreggiata. In tutte le altre circostanze, è corretto inserire le luci di emergenza quando l’auto è ferma, ma durante la fase del rallentamento in teoria, no.

Come recita il CdS: “l’intenzione di immobilizzare il veicolo o di rallentarne notevolmente l’avanzamento, anche quando tali fatti sono imposti dalle circostanze del traffico, deve essere avvertita, per quanto possibile, mediante l’uso ripetuto delle luci di stop o muovendo alternativamente il braccio su e giù con movimenti brevi e rapidi”. Ovviamente tutto dipende dalla circostanza in cui si verifica il rallentamento, l’importate è cercare di avvisare nella maniera più tempestiva possibile, il guidatore che sta per arrivare.