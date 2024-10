360.000€ per alzare troppo il gomito | La nuova proposta di legge è durissima

Il nuovo codice stradale e tante proposte di legge nella lotta agli automobilisti che alzano troppo il gomito. L’ultima è durissima.

Il nuovo codice stradale in Italia doveva essere già norma. In primavera le nuove regole enunciate da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di promuovere una maggiore sicurezza stradale.

La nuova proposta di Salvini ha sollevato un polverone senza precedenti: l’opposizione, e non solo, insorse contro il nuovo codice stradale. Che, nonostante tutto, riuscì a passare alla Camera dopo l’approvazione con 163 voti a favore.

Siamo rimasti fondamentalmente lì. Anche perché a seguito di continui rinnovi per la discussione degli emendamenti, il nuovo disegno di legge che sarebbe dovuto entrare in vigore, previa votazione in Senato, a giugno, o per l’estate per stessa ammissione di Salvini, ancora è un disegno fermo al Senato.

Probabilmente il nuovo codice stradale potrebbe entrare in vigore in questo mese. Se così fosse, il giro di vite sull’uso dei cellulari alla guida, sul tasso alcolemico e stupefacenti, su un corretto uso delle e-bike ma soprattutto dei monopattini, diventerà realtà.

Un’altra stretta, che stangata!

In Europa è diventata famosissima la storia di Pablo e la stangata dell’Associated European Automobile Association. Per un capodanno chiese l’auto al padre per andare a prendere degli amici ma, tornando a casa, si ribaltò, per aver alzato troppo il gomito.

Il problema è che Pablo non ha fatto male solo a se stesso, ha provocato il ferimento di chi era in macchina con lui e fatto cambiare vita perfino ai genitori, proprietari del veicolo, costretti a cambiare casa in quanto il tribunale sequestrò lo chalet di famiglia, usato per pagare la spaventosa cifra di 360.000 euro, il corrispettivo per il risarcimento dell’assicurazione per risarcire gli amici di Pablo, feriti.

Cosa dice la legge

L’AEA non ha fatto altro che muoversi dentro i confini legali. Secondo la legge sulle assicurazioni, infatti, gli assicuratori possono chiedere un risarcimento al conducente se questo causa il danno “sotto l’influenza di alcol o droghe” o se non ha la patente di guida.

Una mossa legale, si diceva. Rientra nel diritto di ripetizione e dà diritto alle aziende di poter recuperare l’importo che hanno pagato per le spese di riparazione e per eventuali danni causati a terzi, quando il loro cliente ha avuto un incidente stradale sotto l’effetto di alcol o droghe. Attraverso un sondaggio, l’Associated European Automobile Association ha rivelato che il 62% degli automobilisti non è a conoscenza di questa legge.