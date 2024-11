Questo errore che facciamo dal benzinaio ci costa 100€ | La strategia dei low cost ci sta dissanguando

Una brutta usanza dal benzinaio che si sta trasformando in un madornale errore: la strategia dei low cost è gioia effimera.

Il caro carburante è una Spada di Damocle che pende sempre sulla testa dei automobilisti. Questa estate ci siamo salvati, non c’è stato nessun elevamento dei prezzi al benzinaio ma alla memoria torna subito il lungo ponte 25 aprile-1 maggio, quando la benzina superò (e di tanto) i due euro.

Il prezzo della benzina senza piombo potrebbe tornare di nuovo sui 2 euro. È la conseguenza che temono in molti pensando all’annunciato riallineamento delle accise sui carburanti, che agita non solo il dibattito politico.

Probabilmente ci potrebbe essere una riduzione della benzina e un innalzamento del gasolio, cercando di evitare contraccolpi per le categorie che utilizzano il gasolio per scopi professionali. Ma si sa che in questi casi ciò che oggi è un’ipotesi, domani potrebbe essere completamente ribaltata.

Così gli automobilisti tentano con vari escamotage (leciti) per trovare il modo di pagare il meno possibile il carburante per le proprie auto. C’è chi pensa di risparmiare con una strategia dei low cost, illudendosi.

Strategia low cost: oltre il danno, la beffa

Quando scopriamo un distributore con un prezzo più competitivo di altri, tendiamo a mettere più benzina, mossa intelligente ma che troppo spesso ci si ritorce contro, come il classico effetto boomerang. Con prezzo basso si è tentati ad approfittare e fare il pieno: sbagliato.

Con il prezzo della benzina senza piombo che rischia di salire di nuovo, qualsiasi errore durante il rifornimento di un’auto o di una moto, costa caro. Attenzione ai self service, non sono rari i casi di traboccamento di carburante. Quasi non ci facciamo caso, e abbiamo buttato un sacco di carburante, dopo averlo pagato: come dire, oltre il danno la beffa.

Attenzione al traboccamento

Un serbatoio traboccante, inoltre, aumenta le possibilità di accensione e comporta inoltre il rischio di provocare danni anche al colore della carrozzeria. Ma soprattutto ci rende la macchina più pesante, e qui si ritorna al discorso dell’auto pesante che consumo maggiore carburante. Gettare abbondante acqua nel punto in cui è stato rilevato il traboccamento, inoltre, potrebbe evitare il peggio, ma attenzione a esagerare.

Non è un segreto, poi che maggiore è il peso della nostra auto, maggiore sarà il consumo di carburante. Ciò che molti ignorano, tuttavia, è che il peso aumenta non solo per la collocazione all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio di oggetti non necessari, ma anche per il rifornimento stesso di carburante. Con questi piccoli errori che commettiamo si arriva a perdere fino a cento euro l’anno. Non pochi.