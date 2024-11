Autovelox, scovata una falla nel sistema: non prendi più multe | Il tribunale approva

Multe: gli autovelox non garantiscono la precisione nelle misurazioni soprattutto a velocità elevate. Tante le richieste di annullamento

La diffusione degli autovelox sulle nostre strade, se da un lato ha contribuito a ridurre gli incidenti stradali, dall’altro ha sollevato numerosi dubbi sulla precisione delle misurazioni, soprattutto quando si tratta di rilevare velocità elevate. Sempre più automobilisti, infatti, stanno presentando ricorso contro le multe ricevute, contestando la validità dei rilevamenti effettuati dai dispositivi di controllo. La questione dell’affidabilità degli autovelox è destinata a restare al centro del dibattito, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti degli automobilisti e sulla necessità di garantire la massima precisione dei sistemi di controllo della velocità. Se qualche automobilista festeggia l’inaspettata scappatoia, la sicurezza stradale continua a essere messa a rischio da chi non rispetta le regole.

Il caso

Una recente sentenza di un tribunale francese ha sollevato un dibattito acceso sulla affidabilità degli autovelox. Sembra che questi dispositivi, fondamentali per garantire la sicurezza sulle strade, potrebbero presentare una vulnerabilità inaspettata: l’incapacità di misurare con precisione velocità superiori a 250 km/h. Per questa ragione un automobilista ventinovenne francese è riuscito a eludere una salatissima multa per aver sfrecciato a 275 km/h sfruttando un limite tecnico del radar che ha rilevato la velocità. Questo caso, oltre a evidenziare una falla nel sistema di controllo della velocità, sottolinea l’importanza di aggiornare costantemente le tecnologie per garantire la sicurezza stradale. Se confermata, la sentenza potrebbe aprire le porte a una serie di ricorsi da parte di automobilisti multati per aver superato i limiti consentiti, ma che sostengono di non aver mai raggiunto velocità così elevate. Questa scoperta potrebbe avere profonde ripercussioni sul sistema delle multe per eccesso di velocità.

Le criticità

Di fronte a queste incertezze, molti automobilisti stanno presentando ricorso contro le multe, sostenendo che i rilevamenti non siano attendibili e che, di conseguenza, la sanzione non sia legittima. A norma di legge i dispositivi autovelox necessitano di una omologazione e una taratura periodica. La calibrazione non corretta dell’apparecchiatura può portare a errori di rilevamento significativi. Le principali criticità legate all’affidabilità degli autovelox riguardano fattori ambientali come pioggia, neve, nebbia o forti venti che possono influenzare le misurazioni, alterando i risultati. Inoltre la distanza alla quale l’autovelox rileva la velocità può incidere sulla precisione, soprattutto in caso di veicoli che superano rapidamente il dispositivo. Anche il modello, la forma, le dimensioni del veicolo e alcune particolari caratteristiche aerodinamiche, possono incidere sul rilevamento del dato della velocità.