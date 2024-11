Posto di blocco, la prova del tergicristallo è una mietitrebbia da 170€ | Ci cascano tutti

La prova del tergicristallo al posto di blocco, ha già fatto diverse vittime. Le multe previste sono da 170 euro.

Sono stati intensificati i controlli sulle strade italiane. In queste ultime settimane sono veramente tante le pattuglie impegnate in posti di blocco, volti a verificare che gli automobilisti rispettino le regole della strada.

Quello che si sta cercando di raggiungere è un maggior livello di sicurezza, per tutti gli utenti delle strade italiane, che si tratti di quelle urbane, extraurbane o le autostrade. Con l’arrivo delle nuove regole del codice della strada, era inevitabile che una schiera di poliziotti, carabinieri e polizia locale venisse impegnata proprio per un maggior controllo.

Nel momento in cui la paletta dell’addetto, procede fermando l’automobilista, sono molti gli elementi che si provvederà a controllare. Lo scopo è quello di sincerarsi, che il comportamento adottato sia perfettamente in regola.

Probabilmente sono in pochi a saperlo, ma anche i tergicristalli finiscono nel mirino di colori quali sono chiamati a vigilare sulla sicurezza nazionale. Non sono pochi gli automobilisti già caduti nell’errore.

L’importanza di un tergicristalli funzionante

Probabilmente i tergicristalli sono un elemento della nostra vettura, che troppo spesso sottovalutiamo. Per comprenderne la vera importanza basta pensare a un giorno di pioggia, un vero acquazzone che ci colpisce mentre siamo al volante. Il tergicristalli non funziona e non si riesce a vedere bene la strada. Sembra semplice immaginare che questo scenario può mettere in pericolo tanto l’automobilista, quanto tutti gli altri cittadini presenti nelle vicinanze.

Il tergicristalli è l’unico elemento in grado di garantirci una perfetta visuale, anche quando vi è una situazione di pioggia battente. Il compito di ogni singolo automobilista, è quello di procedere con un controllo periodico del suo funzionamento e dell’usura delle spazzole. Ecco cosa si rischia se si sottovaluta la sua importanza.

170 € di multa se non rispetti le regole

Le autorità che sono incaricate al controllo della strada, sanno bene quanto la visibilità sia un elemento determinante in caso di incidenti stradali. Proprio per questo motivo, nel momento in cui fermano un automobilista al posto di blocco, procedono con il controllo dei tergicristalli e del loro funzionamento. Se durante una pioggia importante, non si riesce a vedere bene la strada, i rischi che si corrono nuovamente molto elevati. In alcuni casi potrebbero essere anche fatali, considerando la scivolosità del manto stradale.

Quindi tergicristalli vengono utilizzati, innanzitutto devono essere a norma, della misura giusta per il vero della propria automobile. In secondo luogo essi devono funzionare perfettamente e gli spazzole non devono peccare di mal manutenzione. Per tutti coloro che trasgrediscono le regole, sono previste molte che partono da 41 €, fino ad arrivare a 168 €.