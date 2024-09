Questi sono i veicoli proibiti dalla polizia per trasportare i bambini | Se ti fermano scatta il multone

Ci sono dei veicoli che la polizia ha proibito per quello che riguarda il trasporto di bambini. Si rischia una multa salatissima.

La sicurezza in strada continua ad essere l’argomento che tiene banco in molte delle discussioni che vabbè, ma in maniera maniera quotidiana. Si tratta di qualcosa di veramente imprescindibile, su cui la stessa Unione Europea ha acceso i riflettori ormai da molto tempo.

Ovviamente ci si riferisce alla sicurezza di ogni singolo utente della strada, ma molte delle attenzioni vengono rivolte nei confronti dei più piccoli.numerosi sono i Crash test che vengono fatti proprio per provare la sicurezza che un mezzo offre per quello che riguarda il trasporto dei bambini.

Ogni genitore sa perfettamente quanto sia importante vigilare proprio su questo argomento e in particolar modo sulla possibilità di proteggere i più piccoli da eventuali incidenti o eventi che possono accadere quando si è in strada. Proprio in questa prospettiva, vengono ideati anche i seggiolini auto che ricordiamo essere obbligatori per tutti i bambini.

Quello che in pochi sanno è che ci sono alcuni mezzi su cui più piccoli non possono essere trasportati. Occorre quindi una particolare attenzione nei confronti di tutto questo per evitare spiacevoli episodi. Scopriamo allora quali sono le regole specifiche.

L’obbligo dei seggiolini auto

Da più di 10 anni è stato introdotto l’obbligo di utilizzare dei dispositivi di ritenuta per i bambini, essi sono obbligatori fino a un’altezza di 150 cm. In commercio è possibile trovare moltissimi modelli, ognuno dei quali è in grado di offrire un elevato grado di sicurezza per il trasporto dei piccoli.la scelta avviene in base all’età del bambino.

I più piccoli, devono viaggiarne i seggiolini dotati di riduttori adatti alla loro grandezza. Il piccolo deve essere ben fermato attraverso le cinture e viaggiare contro senso di marcia. Crescendo poi si provvede alla sostituzione del seggiolino, adattandolo all’età del bambino stesso.

Le auto in cui i piccoli non possono essere trasporta

E tutti coloro che infrangono le regole per quello che riguarda il trasporto dei bambini, e non utilizzano il seggiolino auto sono previste delle multe molto salate fino a 333 euro e la decurtazione di 5 punti della patente. Ma quello che in pochi sanno è che ci sono automobili in cui non è possibile trasportare i più piccoli.

In Spagna, il regolamento stabilisce che tutte le auto classificate come storiche, quindi con più di trent’anni, che non hanno una cintura di sicurezza non sono adatta al trasporto dei bambini.