Non indossare mai questo indumento quando sei al volante | Sarai il primo che fermano al posto di blocco

Tra i consigli utili per evitare multe ai posti di blocco, ecco un indumento da non indossare mai. Il “fermo” è praticamente certo.

Fin troppo spesso ci dimentichiamo che un posto di blocco non è soltanto una “trappola per malviventi”, ma un servizio di controllo per la tutela della sicurezza di tutti i cittadini e per la prevenzione dei resti.

Certo, incute paura per tutta una serie di motivi che vanno dal tempo che si perde all’idea che se vogliono, i Carabinieri o altre componenti delle Forze dell’Ordine impegnate nei posti di blocco, ci faranno per forza una multa. Vero, ma non è sempre così.

Il posto di blocco nasce per finalità di prevenzione piuttosto che inteso come un servizio repressivo-punitivo. E in questo senso va compreso. Al massimo, meglio una multa che scappare.

Non ottemperando all’ordine di fermarsi di un operatore di Polizia è la peggior cosa che si possa fare, ci si espone a ben più gravi conseguenze, senza dimenticare che si mette a repentaglio la propria sicurezza (di chi è al volante e dei suoi passeggeri) e quella altrui.

Accorgimenti

In molte strade italiane, sappiamo bene che ci sono possibilità altissime di trovarci di fronte a un posto di blocco, inutile sorprenderci, piuttosto meglio evitare quella strada se disgraziatamente si è bevuto un bicchiere in più di alcol, partendo dal presupposto che è cosa buona e giusto che vi sia un “sacrificato” che per quella sera è meglio che non beva visto che basta pochissimo per superare il limite e incappare in una multa salatissima, con annessa diminuzione dei punti patente.

Ma ci sono altri aspetti importanti da considerare, che possono portare gli agenti a fermarci: indossiamo sempre la cintura di sicurezza, evitiamo il cellulare durante la guida. Ma al di là di questi classici accorgimenti, ci sono degli aspetti meno evidenti per noi, non per le Forze dell’Ordine, che attirano la loro attenzione.

Lo dice la casistica

Secondo alcune casistiche c’è più possibilità che ti fermino a un posto di blocco se all’interno ci sono capi di abbigliamento all’interno del veicolo. Ci sono alcuni conducenti che decidono di indossare un cappello, alcuni addirittura di notte: quello con la visiera potrebbe indurre a una guida meno sicura e quindi sanzionabile, meglio evitare, tanto siamo in macchina e non costa nulla togliercelo.

Idem per gli occhiali da sole, a meno che, ovviamente, non portiamo gli occhiali di nostro, un’eccezione alla regola. Borse eccessive che si trovano dietro gli schienali dei sedili anteriori, animali di piccola taglia senza trasportino, non è una buona idea indossare ciondoli nello specchietto retrovisore, inducono le Forze dell’Ordine a fermarti, anche perché potrebbero disturbare una guida sicura. Piccoli accorgimenti, grande guadagno.