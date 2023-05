Clarkson: “Red Bull anni luce davanti a tutti”

Tom Clarkson ritiene che Red Bull sia davanti a tutti perchè ha compreso al meglio il nuovo regolamento

Con la Red Bull che ha dominato lo sport sin dall’introduzione dell’attuale regolamento sull’effetto suolo, culminato con la conquista di entrambi i titoli mondiali nel 2022 e un comodo vantaggio in entrambe le classifiche quest’anno, le altre squadre hanno faticato a colmare il divario.

Mentre la Ferrari inizialmente teneva per le gambe la Red Bull proprio all’inizio del regolamento stabilito, la loro velocità è stata attenuata dall’introduzione di una direttiva tecnica a metà del 2022 prima di un cambio completo delle regole per questa stagione. La Ferrari deve ancora riscoprire la velocità mostrata nella prima metà della scorsa stagione, prima della direttiva. Anche la Mercedes non è riuscita a rispettare i regolamenti, con W13 e W14 che hanno visto la squadra con sede a Brackley partire in una direzione che il capo del team Toto Wolff ha ammesso sia sbagliata: sono pronti a introdurre il loro primo pacchetto di aggiornamento al Gran Premio di Monaco di questo fine settimana.

La performance è nella sospensione

Parlando dell’attuale livello di prestazioni della Red Bull nel podcast di F1 Nation, il conduttore Tom Clarkson ha ipotizzato che i nove team che seguono la Red Bull dovrebbero prestare molta attenzione all’area in cui il loro direttore tecnico Adrian Newey ha concentrato i suoi sforzi sulla RB19.

“Ritengo che Adrian Newey stia dedicando più tempo alla sospensione quest’anno, è un’informazione estremamente significativa”, ha affermato.

“Ecco dov’è la prestazione, si tratta di mantenere un assetto il più basso possibile con queste auto. La Red Bull l’ha azzeccata, nessun altro l’ha fatto, e questa è la differenza di prestazioni tra le vetture”.

Christian Horner della Red Bull ha precedentemente espresso sorpresa per l’entità del vantaggio della sua squadra, dicendo che sentiva che la sua squadra aveva fatto quello che sembrava un normale passo in avanti per il 2023.

“Tutti, a parte la Red Bull, sono sottoperformanti al momento. Puoi vedere nella Red Bull qual è la prestazione massima in questi regolamenti, e nessun altro è [lì] “.

Aston Martin sta facendo un “lavoro fenomenale”

La squadra probabilmente più vicina all’attuale livello di prestazioni della Red Bull è l’Aston Martin, con l’ex squadra Racing Point che sembra raccogliere i frutti dell’ingaggio dell’ex capo dell’aerodinamica della Red Bull, Dan Fallow,s poiché la AMR23 si è dimostrata versatile e costantemente veloce sin dalla prima gara.

“Penso che sia una questione di tempo: la loro traiettoria è magnifica in questo momento e, finché riusciranno a mantenerla, saranno lì a combattere con la Red Bull, si spera, molto presto, prima della fine della stagione.

“Se tutto va bene, da un punto di vista imparziale, dico che è perché voglio una competizione migliore, non perché sostengo Aston Martin o Red Bull. Mi piace solo la competizione e penso di parlare a nome di tutti i neutrali quando dico che vogliamo solo vedere una lotta al vertice”.

Con Clarkson e la co-conduttrice Natalie Pinkham che parlano dell’attuale livello di prestazioni della McLaren mentre la squadra con sede a Woking ha lottato con l’inizio della stagione 2023, Pinkham ha suggerito che anche i programmi di corse della McLaren in IndyCar, Formula E ed Extreme E stanno diluendo la compagnia.

“È interessante perché tutti i progetti sono un disastro“, ha detto.

“Al momento, non stanno andando così bene come potrebbero e dovrebbero essere. Deve essere estremamente frustrante perché hanno il talento, hanno i mezzi, hanno le risorse. Ma non è ancora del tutto scattante.” Clarkson ha concluso, dicendo che potrebbe passare del tempo prima che la McLaren torni vicino alla vetta della F1.