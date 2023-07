GP Belgio, FP1 a rischio cancellazione

Per le FP1 di venerdì del GP del Belgio è prevista una forte pioggia, e con una sola sessione di prove a disposizione, questo potrebbe rappresentare un grosso problema per team e piloti

Solo le FP1 separano i piloti dal via del GP del Belgio e stanno circolando voci sulla sua cancellazione causa maltempo. Essendo il GP del Belgio un weekend sprint, le consuete tre ore di prove libere sono ridotte a una, prima che le vetture entrino in condizione di parco chiuso per le qualifiche.

Ciò rende il tempo per mettere a punto l’assetto della vettura già molto più breve del solito per i team, ma la possibilità che venga rimosso del tutto sotto la pioggia battente alla già temibile Spa-Francorchamps ha sollevato qualche sopracciglio tra i piloti

Con la minaccia di pioggia che incombe sul Belgio questo fine settimana, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha spiegato che spera che la FIA non si pieghi alle pressioni per iniziare la gara o le sessioni quando la pista è troppo bagnata, riferendosi alle tragiche morti negli ultimi anni.

Leclerc ha dichiarato ai media: “È davvero difficile esprimere a parole ciò che stiamo vedendo, a parte dire che non stiamo vedendo nulla, ma non esageriamo quando diciamo che non vediamo nulla, davvero non vedere qualsiasi cosa quando piove, e questo è davvero un grosso problema per la Formula 1, per il motorsport in generale, per qualsiasi monoposto”. “Come piloti, non dovremmo lamentarci se non abbiamo giri, perché non è sicuro farlo con tutto quello che è successo”

George Russell chiede alla FIA di essere “audace” rispetto alla priorità della sicurezza

L’edizione 2021 del GP del Belgio ha visto George Russell conquistare il suo primo podio ufficiale in Formula 1, anche se i fan in gara sono rimasti a bocca aperta dopo che solo due giri si sono svolti dietro la Safety Car in condizioni di bagnato.

Hamilton ha commentato: “Mi fido di quello che fa la FIA. Non saremmo qui se non pensassero che saremmo al sicuro, e credo che, ancora una volta, confidiamo in loro, hanno svolto un lavoro così incredibile negli ultimi due decenni. Confido in loro per prendere le decisioni giuste andando avanti”.

Il pilota dell’Alfa Romeo ed ex compagno di squadra della Mercedes di Hamilton, Valtteri Bottas, ha aggiunto: “Un pensiero simile da parte mia. Penso che ovviamente facciamo molto affidamento sulla FIA e sulle decisioni prese, sia che si tratti di condizioni e altro. Alcune piste sono più pericolose di altre, soprattutto se c’è tempo del genere”.

Sergio Perez della Red Bull ha concluso: “È importante considerarlo, soprattutto con le condizioni di gara. La visibilità può essere davvero scarsa, quindi siamo nelle mani del nostro direttore di gara, non possiamo fare nulla ora. Quindi ci fidiamo completamente di lui. La cancellazione della FP1 potrebbe rivelarsi costosa per i piloti“