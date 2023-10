Bridgestone bocciata, ecco le proposte della casa

Negli scorsi giorni la Formula 1 ha messo a tacere ogni forma di speculazione, annunciando il rinnovo con Pirelli come unico fornitore. Tuttavia, ci siamo chiesti quali fossero le alternative e le proposte portate sul tavolo da alcuni suoi rivali, tra cui Bridgestone.

La decisione della Formula 1 di estendere la collaborazione con il marchio milanese, proviene da attente analisi e osservazioni fatte dalla organizzazione. Ma chi sono i suoi principali competitors? La storia ci mostra come un altro grande partner del reparto delle corse, sia stato anche il famoso marchio di Bridgestone. Con una collaborazione durata dal 1997 fino al 2010, il famoso competitors sembra sia stato piuttosto taciturno su un suo ritorno nella categoria regina. O almeno fino ad oggi, che attraverso un comunicato stampa, Bridgestone rinnova la sua intenzione di partecipare come fornitore per la Formula 1 , portando avanti ricche proposte.

Il comunicato stampa , si apre così in merito: “Visto il sessantesimo anniversario di Bridgestone, impegnato da più di 60 anni nel settore del motorsport, l’azienda continua a mostrare il proprio impegno con il supporto della sostenibilità nello sport. La Formula 1 è una delle competizioni più prestigiose, e la Bridgestone continua con lo studio della categoria, attraverso le diverse proposte per una strategia più efficace e all’insegna della sostenibilità.”

In seguito, il comunicato stampa della compagnia prosegue, ricordando come Bridgestone non abbia mai smesso di sperimentare nuove e accattivanti opzioni per la Formula 1. “Bridgestone ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con l’organizzazione della FIA e della FOG (Formula One Group), per quanto riguarda lo sviluppo della nuova generazione di pneumatici per la Formula 1, attraverso tecnologie innovative e sostenibili”, conclude. Di fatti, Shuichi Ishibashi, CEO della Bridgestone Corporation, spiega come nonostante la scelta della Formula 1 sia ricaduta nuovamente su Pirelli, loro non fermeranno il percorso di ricerca iniziato nell’azienda, con la speranza che un giorno, riusciranno a battere la concorrenza.