Punti patente, la Motorizzazione intende riaccreditarli a questi automobilisti nel 2025 | Controlla il saldo a inizio anno

Per questi automobilisti il 2025 sarà sicuramente fortunato, in quanto la Motorizzazione gli riaccrediterà i punti sulla patente. Controllate il saldo a inizio anno.

Il discorso “punti patente” è sempre stato molto spinoso, in quanto gli automobilisti, da quando, questo sistema è entrato nella loro vita, non l’hanno troppo digerito. D’altronde è stato uno dei metodi per cercare di limitare il più possibile le infrazioni.

In questo nuovo Codice della Strada, sono molti i punti che potreste perdere, per non parlare della patente stessa, se sorpresi a non rispettare le varie direttive che regolano l’andamento stradale.

Il 2025 però, sarà un anno sicuramente piacevole per questi automobilisti che si vedranno riaccreditare questi punti dalla Motorizzazione. Controllate il saldo a inizio anno, non ve ne pentirete.

La perdita dei punti dalla patente

Ogni automobilista di default ha ottenuto 20 punti sulla propria patente, i quali andranno ad aumentare ogni due anni con due punti, fino ad un massimo di 30 punti, se la vostra guida è sempre stata impeccabile. Ogni volta che commettete delle infrazioni, sapete benissimo che vi verranno decurtati un numero prestabilito di punti, oltre alle varie sanzioni da pagare.

Ma cosa succede se li esaurite tutti quanti? Ebbene, avrete 30 giorni per sostenere le varie prove del caso, qualora l’esame venisse superato vi saranno riaccreditati i 20 punti, in caso contrario, dovrete poi informarvi con la scuola guida per seguire l’iter per poter riottenere la vostra licenza di guida. Ricordatevi che fino ad allora non potrete più guidare.

I punti riaccreditati nel 2025

Come mai a questi automobilisti saranno riaccreditati i punti della patente direttamente dalla Motorizzazione, nel 2025? Controllando il saldo a inizio anno nuovo li ritroverete tutti, come mai? Semplice. Per tutti coloro che hanno perso svariati punti dalla patente ma mai inferiori a 20 punti, c’è una buona notizia.

Se per due anni consecutivi non avete commesso nessuna infrazione sul Codice della Strada, i vostri punti saranno riaccreditati tutti quanti. Questo succederà dunque il prossimo anno a tutti gli automobilisti che dal 2023 sono sempre stati ligi al dovere. Per chi avesse necessità di riacquistare i punti prima di tale data, sono previsti dei corsi, attivati dalle autoscuole o da altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che vi permetteranno di riottenere: 6 punti per le patenti AM, A1, A2, A, B1, B, BE e 9 punti per le patenti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, per le certificazioni KA e KB e per il CQC.