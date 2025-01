Invisibili al radar: il trucco dei trasferelli criminali | Nessun si accorge di nulla, ormai rasentano la perfezione

Arrivano i trasferelli per nascondere le targhe alle fotocamere - pexels - F1World.it

Il super trucco dei furbetti della strada: i trasferelli che occultano i numeri di targa. Ingannano le Autorità perché rasentano la perfezione.

Fatta la legge, trovata l’inganno. Si diventa dei veri criminali pur di infrangere norme sempre più stringenti. Più si tira la cinghia, più i furbetti della strada s’inventano trucchi per aggirare questa o quella regola. Una delle più comuni è l’occultamento di una targa.

Giusto per ricordare a cosa si va incontro, l’occultamento di una targa è considerato un reato punito dal Codice Penale poiché si tratta di documenti che attestano l’immatricolazione e l’iscrizione al PRA. Le sanzioni previste sono durissime.

Si parte da una multa da 84 euro a 335 euro, se un veicolo circola senza targa, per arrivare a una sanzione amministrativa che sfiora gli ottomila euro in caso di targa contraffatta, senza dimenticare il ritiro della targa, fermo del veicolo per tre mesi e nel caso di reiterazione la confisca amministrativa del veicolo.

Ma tutto questo non spaventa i furbetti della strada, disposti a correre questo rischio, consapevoli della forza dell’ultimato ritrovato, quei trasferelli criminali che occultano i numeri di targa. Fin troppo spesso nessuno si accorge di nulla, si sta raggiungendo la perfezione.

Il trucco per diventare invisibili ai radar

La presenza di una telecamera fissa o di un radar sulle strade funziona senza dubbio come deterrente per gli amanti della velocità. Ma i furbetti della strada utilizzano trucchi che permettono loro di diventare… invisibili. Come?

Con l’utilizzo di alcuni numeri sotto forma di adesivi posti sulla targa, che falsificano il numero di immatricolazione dell’auto. Il furbetto della strada pulisce bene la superficie della targa, quindi applica gli adesivi con i numeri sulla targa fake.

Trasferelli criminali, la loro peculiarità

Ciò che rende speciali questi trasferelli è che, sebbene siano visibili ad occhio nudo, è che non possono essere rilevati da una fotocamera. In questo modo, anche in caso di superamento del limite di velocità, i mezzi tecnici di accertamento delle violazioni scatteranno immagini esclusivamente dell’auto, poiché la sua targa apparirà completamente vuota, o solo parzialmente, poiché alcuni numeri sono stati nascosti.

Attualmente i trasferelli criminali sono il miglior scudo contro gli autovelox che, come un altro “Grande Fratello”, monitorano le strade giorno e notte, alla caccia di chi cade in questo reato particolarmente pericoloso. Ma anziché rischiare il carcere, non sarebbe meglio adeguarsi alle norme del codice stradale?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Car parts (@auto4parts)