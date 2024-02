Ferrari: svelata la nuova livrea per il 2024

Presentazione Ferrari: la Scuderia svela ufficialmente la sua nuova monoposto per il 2024, ma quali sono le differenze?

In un clima a dir poco burrascoso, il mondiale di Formula 1 accoglie i team iniziando con le presentazioni delle vetture. L’attenzione mediatica ha tutti gli occhi puntati sulla presentazione Ferrari in vista del 2024, ma soprattutto sui suoi due scudieri, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Dopo l’annuncio del contratto con Hamilton , che si unirà alla Rossa nel 2025 al fianco di Chares Leclerc, il clima non sembra essere più lo stesso. Una notizia che ha scioccato il mercato piloti, cogliendo di sorpresa soprattutto lo spagnolo della Scuderia. Tuttavia, oggi si guarda a una vettura tutta nuova, pronta a rinnovare le sue promesse per il 2024.

Ecco i principali cambiamenti della SF-24

Ma cosa possiamo notare sul lato tecnico? La SF-24 riconferma il concept utilizzato lo scorso anno della sospensione a puntone, contrastando invece il principio della Red Bull. La Ferrari resta ferma sul suo concetto per quanto riguarda il Push Rod anteriore, tuttavia il muso si presenta piu corto, prendendo inspirazione dalla Red Bull. Con una monoposto che mantiene il suo DNA, ciò che emerge agli occhi sono le correzioni fatte in base alle problematiche dello scorso anno. Muso corto e sospensioni invariate, ma per quanto riguarda il suo corpo?

Il focus della vettura, presenta un entrata delle pance diversa, ispirandosi alla fisionomia della Red Bull. L’ingresso delle pance, è costituito da un vassoio molto pronunciato per favorire l’assetto della vettura. Sicuramente ci sono dei cambiamenti, ma non tali da stravolgerla. D’altronde, per poter analizzare nel suo dettaglio la vettura dobbiamo ancora attendere l’inizio dei test prestagionali. La presentazione infatti, lascia un leggero sentore ma non delle conferme. Pertanto, crediamo che per poter fare delle stime sulla monoposto sarà necessario attendere il confronto in pista con gli altri team, quando a parlare, sarà il crono.