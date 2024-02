Alonso contro Lewis: “Ferrari scelta azzardata e immotivata”

Fernando Alonso dubita del motivo del trasferimento della Ferrari da parte di Lewis Hamilton: “Non era nei suoi piani”

Sebbene abbiano condiviso alcuni momenti di rispetto nel corso degli anni, Alonso non ha mai avuto paura di tentare un attacco contro Lewis, in particolare dopo la collisione a Spa 2022 quando ha affermato che il sette volte campione del mondo Hamilton: “Sa solo guidare e partire primo”. E Alonso ha preso di mira ancora una volta Hamilton, suggerendo che il sogno d’infanzia di Hamilton di trasferirsi alla Ferrari non era realtà un anno fa.

Fernando Alonso versa acqua fredda sul movente della Ferrari

L’attacco di Alonso contro Hamilton viene da Lewis, che ha annunciato la sua decisione di passare alla Ferrari e ha detto che era motivato dal sogno di correre con la famosa rossa, ma Alonso, lui stesso ex pilota della Ferrari, non è così sicuro.

“Non era il suo sogno d’infanzia 12 mesi fa”, ha detto Alonso ai media. “Spero che gli piaccia l’esperienza. Penso che sia una squadra davvero speciale. È più speciale quando vinci e questo è il punto: devi vincere”.

“Già da alcuni anni avevano una macchina molto veloce e stavano lottando per grandi cose. Forse può venire e portare quel qualcosa in più per lottare per il campionato perché penso che, come ho detto, la macchina sia lì”.

“Alla fine dello scorso anno, anche con una Red Bull molto dominante, la Ferrari era ancora in grado di eguagliare il tempo sul giro ed essere più veloce di loro nella maggior parte delle qualifiche. Quindi penso che la macchina dovrebbe essere abbastanza veloce”. Per quanto riguarda il suo futuro, la mossa di Hamilton ha aperto la porta ad Alonso per passare alla Mercedes, ma il due volte campione del mondo ha detto che non c’è stato alcun contatto.

“Sul tema Mercedes, no, niente”, ha detto di qualsiasi conversazione. “So che il mercato piloti è iniziato all’inizio di quest’anno, poi probabilmente continuerà a giugno o luglio, che è il momento normale, ma questo non mi influenzerà affatto, in termini di preparazione per la stagione”.

“Abbiamo test molto limitati in Bahrein. Non posso pensare troppo al futuro in questo momento. Dovrò vedere e aspettare qualche gara. Sono consapevole della mia situazione, che è davvero unica“.