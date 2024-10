Potremmo già avere sul mercato auto elettriche da 15.000€ ma non ci sono | Ecco come la UE vuole farti rimanere povero

L’UE ha trovato il modo per farti rimanere povero, sul mercato ci potrebbero essere auto elettriche a 15 mila euro.

Le auto elettriche stanno portando un grandissimo scompiglio nel mondo automobilistico italiano. Sono moltissimi i dubbi che a riguardo sono stati sollevati da tutti gli automobilisti. Probabilmente questa è una storia partita sotto una luna sbagliata.

Dai diciamocelo chiaramente, non ci hanno di certo, presentato le automobili elettriche come un ritrovato tecnologico, ma piuttosto come un grande guaio per i nostri viaggi e anche per le nostre tasche. La storia ci racconta che le auto elettriche sono difficili da gestire sotto il profilo della manutenzione, si incendiano, sono di scarsa qualità e la batteria? Chissà quanto durerà.

Insomma, queste nostre care automobili elettriche non sono di certo arrivate sotto una buona stella. Come se tutto questo non bastasse, ecco che alla fine dei conti, a una situazione non proprio florida, come quella delle automobili elettriche, ci si aggiunge un costo non certo economico.

Ma secondo le indiscrezioni che sarebbero trapelate a riguardo si potrebbero acquistare vetture a 15 mila euro. Un prezzo accessibile a tutti, ma che in pochi si aspettano.

Bruxelles ha deciso che non è possibile tutto questo

Sappiamo bene che la Cina ad oggi è il maggiore avversario di tutte le case automobilistiche mondiali.proprio da questo paese arrivano le automobili con il minor prezzo che riescono ad attirare una buona fetta di mercato, senza però assicurare la possibilità per altre case automobilistiche di fare concorrenza.

È una prospettiva di questo genere, Bruxelles ha deciso di tutelare tutte le case automobilistiche andando ad ostacolare proprio le automobili che dalla Cina arrivano in Italia nelle altre zone dell’Europa. Quindi quella cui stiamo assistendo è un movimento di protezionismo dell’Unione Europea che va a decidere per delle tariffe che rendono le automobili cinesi al pari di quelle prodotte in Europa e nel resto del mondo.

Un mercato dell’elettrico già in crisi

Tutto questo non fa altro che mettere in difficoltà il mercato delle automobili elettriche, che cerca la sua strada, ma non riesce a trovarla per via delle difficoltà che i consumatori trovano nell’acquistare tale tipologia di vetture.sappiamo bene che ad oggi i prezzi sono veramente molto elevati, ma se le altre case automobilistiche non riescono a praticare un costo alla portata di tutti, proporre delle auto cinesi a meno di 15.000 € vuol dire uccidere letteralmente il mercato.

Ecco che allora vengono posti dei blocchi e viene deciso di applicare delle tariffe maggiori. Ad oggi però, nonostante tutto questo, le prospettive delle case automobilistiche al di fuori di quelle cinesi sono ancora piuttosto pessimistiche.