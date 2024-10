Il bollino dimenticato ti costa la bellezza di 600€ | Sembrava roba d’altri tempi e invece tornano a chiederlo

In molti se lo sono dimenticato o non lo conoscono proprio, eppure il bollino è sempre attuale. Se non ce l’hai rischi una multa di 600 euro. Molti automobilisti pensavano fosse un argomento vecchio invece non è così.

Quando si prende un’automobile è molto importante conoscere tutti gli obblighi che un guidatore deve assumersi come scritto nel Codice della Strada. Per esempio pagare l’assicurazione, il bollo, effettuare la revisione nei tempi indicati e così via.

Soltanto in questa maniera potrete viaggiare tranquilli per strada, sapendo di non incorrere in multe gravose che vi svuoterebbero non solo il conto corrente ma che vi farebbero correre il rischio di vedervi sequestrare il mezzo e anche sospendere la vostra patente di guida.

A ragion di questo, sappiate che se non siete in regola con questo bollino che in molti hanno dimenticato, rischiate una multa di 600 euro. Sembrava una norma di altri tempi e invece è sempre molto attuale. Ecco di cosa parliamo.

Cos’è questo bollino e per che cosa viene richiesto

Questo bollino di cui parliamo è una certificazione che attesta che il proprio veicolo rispetta i limiti di emissione del gas nocivo previsti dalla legge. Questi gas che i tecnici controllano variano in base al tipo di motore, in quanto nei veicoli a benzina, verranno monitorati i livelli di monossido di carbonio. Nei veicoli a diesel controllano il grado di opacità e infine in quelli catalizzati, controllano il fattore lambda.

Badate bene che se i livelli misurati non sono conformi con quelli richiesti dalla legge, dovrete effettuare dei lavori di manutenzione, molto spesso inerenti all’impianto di scarico, la cui parcella finale potrebbe essere molto costosa.

Quando viene rinnovato il bollino blu

Il bollino blu, questo è quello di cui stiamo parlando oggi, molto spesso non viene considerato dagli automobilisti, in quanto non tutti lo conoscono. Eppure questa verifica deve essere fatta per legge e deve essere controllato durante la revisione periodica dell’auto. La prima volta, il bollino blu va controllato dopo quattro anni dalla data di immatricolazione e in seguito ogni due anni.

Questa certificazione viene rilasciata nelle officine o nei centri autorizzati, all’ACI o alla Motorizzazione civile e i costi saranno differenti in base alla sede di riferimento. Sappiate che se il bollino blu non sarà a norma o sarà scaduto e voi continuate a circolare ugualmente, se fermati, rischiate una multa che va dai 159 euro ai 639 euro. Per questo motivo, essendo la cifra molto elevata, farete bene a verificare immediatamente se siete in regola o no anche con questa certificazione.