FERMO auto elettriche, ora senza QR code o App resta ferma: non parte più nemmeno in emergenza | La nuova trappola digitale ti lascia a piedi

Le immatricolazioni delle e-car continuano ad aumentare, ma la brutta sorpresa è dietro l’angolo: se non sapete usare il telefono non vi sposterete più.

Il mercato delle auto elettriche ha fatto registrare un ulteriore incremento nel mese di febbraio 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il passaggio dal 12,5% del 2024 al 16,9% di 12 mesi dopo rappresenta un dato che non può venire sottovalutato.

Il fatto che in parallelo si sia registrata una contrazione nel mercato diesel e benzina autorizza a pensare che la strada virtuosa sia stata ormai intrapresa. È comunque ancora presto per cantare vittoria, in particolare per quanto riguarda il mercato italiano.

Alle nostre latitudini le remore di coloro che non sono ancora stati conquistati dall’elettrico coinvolgono varie dinamiche: i costi, lo spinoso tema della ricarica, ma anche la tecnologia.

Il concetto di elettrico implica infatti inevitabilmente un tuffo non implicito nella modernità, con tutte le conseguenze del caso e i limiti o i potenziali bug connessi ai nuovi mezzi di comunicazione e pagamento.

App e QR Code o resterete a piedi: la nuova sfida che attende gli automobilisti moderni

Insomma, al netto della comunque dirimente questione legata alla convenienza, la domanda che tormenta quella percentuale di indecisi data in aumento è: “Cosa potrebbe succedere se un giorno la mia e-car potesse muoversi solo grazie ad un app o a un QR code da inquadrare?”.

Non si pensi che l’ipotesi sia così peregrina, dal momento che la tendenza mondiale è ormai quella di affidarsi alla tecnologia in tutti i settori, compresi quelli di prima necessità. Spostarsi in auto lo è, per distanze brevi o meno, pertanto nessuno vuole correre il rischio di restare a piedi solo per essersi votato con troppo anticipo ad una digitalizzazione ancora in divenire.

Rischio attacchi hacker: il mondo dell’automotive fa un passo indietro

Del resto non bisogna dimenticare il fatto che essere entrati nella cybersociety comporti un contrappasso da non sottovalutare, quello degli attacchi informatici. Per questo l’adozione delle nuove tecnologie rischia di subire un rallentamento, anche da parte delle stesse istituzioni. Norvegia e Svezia sembrano poter essere in tal senso i paesi precursori di un curioso ritorno al passato recente.

Dopo essere stati tra i promotori della lotta al contante anche per i rifornimento di benzina, complici gli eventi in Russia e Ucraina e i timori di una cyberguerra a Oslo e Stoccolma si sta valutando il ritorno al contante per scongiurare eventuali conseguenze ai blocchi alle infrastrutture informatiche di pagamento. Un eccesso di zelo? Può essere, ma anche una conferma di quanto siano legittime le perplessità degli elettro-scettici. L’auto è ancora un bene troppo prezioso per rischiare di restare a piedi se non si sa scaricare un’app o inquadrare un codice.