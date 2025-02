Posto di blocco, sono 400€ di multa se ti trovano con il gancio: adesso lo stanno tolgiendo tutti

La multa per il gancio in auto (Fonte: Facebook e Canva) - www.f1world.it

Se ti trovano con il gancio al posto di blocco ti fanno 400€ di multa. In queste condizioni lo tolgono a tutti.

Non sempre è possibile acquistare auto monovolume che ci permettono di caricare nel baule, molti bagagli o altri accessori. Spesso capita, che per una questione di costi, sia di acquisto che di mantenimento, ci si indirizza su quelle più piccole.

Capita però che il conducente necessiti di ampio spazio per caricare più oggetti, come per esempio quando arriva la data delle vacanze estive che bisogna portare con sé più bagagli. Come si fa dunque in questo caso?

Molti quindi installano sulla propria auto il famoso gancio traino, il quale però potrebbe portarvi la rimozione e una multa di 400€ in queste condizioni. Lo tolgono a tutti, quindi è meglio prestare attenzione.

Il limite del rimorchio per il gancio

Il gancio traino è quel dispositivo sferico che viene installato sulle auto, per poter installare un rimorchio, potendo così aumentare la capacità di carico, limitata nel baule. Ovviamente ci sono delle regole, in quanto per un’auto la massa a carico non deve superare i 750 Kg e la massa complessiva a pieno carico non deve andare oltre le 3,5 tonnellate.

Ricordatevi che questo non significa che ogni auto possa superare un carico totale di queste tonnellate, in quanto ogni auto ha una capacità totale sia di massa che di potenza, che capacità di frenata a pieno carico differente, quindi in base al veicolo questo carico potrebbe essere limitato, per non parlare di quelle a cui il gancio non potrà proprio essere installato.

Una multa salata al posto di blocco

Ecco perché potreste prendervi una multa salata di 400€ al posto di blocco, se vi trovano il gancio in questa condizione, lo tolgono a tutti. Ovviamente, quando si decide di installare il gancio traino in seguito all’acquisto di un’auto, in quanto prima di acquistarla potreste richiederne l’installazione direttamente all’autosalone (con un aumento del costo finale), bisognerà seguire determinate procedure.

In primis, dovrete affidarvi ad aziende ufficiali e in seguito eseguire la procedura indicata dalla Motorizzazione per l’aggiornamento del libretto di circolazione. Qualora però, gli agenti dovessero sorprendervi con un gancio traino non omologato, non solo riceverete una multa dell’importo che vi abbiamo indicato, ma anche il ritiro del libretto di circolazione. In quel caso quindi o lo rimuovete o lo installate nella maniera consona, passando poi i relativi controlli. Per questo motivo, evitate kit improvvisati per risparmiare ma affidatevi a persone competenti.