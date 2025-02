Pedaggi nel caos, addebiti fantasma per migliaia di euro: controlla il conto corrente prima che ti tolgano altri 100€

La problematica dei pedaggi autostradali e degli addebiti fantasma è un fenomeno in crescita che richiede maggiore attenzione

I nuovi sistemi di telepedaggio permettono di pagare il pedaggio autostradale senza doversi fermare al casello. Tuttavia, negli ultimi tempi si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti che si sono visti addebitare importi errati o addirittura “fantasma” sul proprio conto corrente.

In particolare, molti automobilisti si sono trovati addebitati importi di 94.30€ non dovuti sul proprio conto corrente, spesso senza una chiara motivazione. Di recente, l’Unione Nazionale Consumatori ha segnalato un aumento esponenziale di addebiti ingiustificati sui conti correnti degli automobilisti da parte di società di recupero crediti.

Le società in questione, secondo l’associazione, avrebbero inviato richieste di pagamento per pedaggi non dovuti o già pagati, spesso con importi maggiorati a titolo di “spese di recupero”.

L’Unc ha invitato gli utenti a prestare massima attenzione e a segnalare eventuali addebiti sospetti.

Cosa sta succedendo?

Negli ultimi mesi, si sono moltiplicate le segnalazioni di utenti relative a problemi con i pedaggi autostradali. Le cause di questi addebiti errati sono diverse. Alla base possono esserci errori nei sistemi di calcolo dei pedaggi, malfunzionamenti dei dispositivi di rilevamento (telecamere, transponder), o problemi nella trasmissione dei dati tra le diverse centrali operative.

Un semplice errore di lettura della targa, o un momentaneo black-out del sistema, possono generare addebiti errati che, se non contestati tempestivamente, rischiano di trasformarsi in vere e proprie “stangate“. In alcuni casi si tratta di errori del sistema, in altri di problemi di comunicazione tra i sistemi di telepedaggio e le banche, in altri ancora di tentativi di phishing.

Addebiti fantasma: come difendersi?

Di fronte a questi problemi, è fondamentale non farsi prendere dal panico e seguire alcune semplici precauzioni. Controllare sempre le ricevute di pagamento, è importante per poterle confrontare con gli addebiti sul proprio conto corrente. In caso di addebiti errati o non dovuti, è necessario contattare immediatamente la società di gestione dell’autostrada per segnalare il problema e chiedere il rimborso. E’ importante non fornire mai dati personali o bancari via email o SMS.

Le società di gestione autostradale non chiedono mai dati personali o bancari tramite email o SMS. Pertanto, è importante non rispondere a questo tipo di comunicazioni e segnalarle alle autorità competenti. In caso di difficoltà o mancata risoluzione del problema da parte della società di gestione autostradale, è possibile rivolgersi alle associazioni dei consumatori per ottenere assistenza e supporto.