“Non avevo il MIT-UCO e ho pagato 8.180€ di multa”, la Polizia sta cercando tutti i trasgressori: adesso è di legge averlo sempre con sé.

Novità molto importanti da sapere in questo 2025 per le patenti. Chi non ha con sé il MIT-UCO rischia multe salatissime. Polizia integerrima.

Ci sono delle novità per gli automobilisti in questo 2025 dove le aspre critiche all’aggiornamento del Codice della Strada (entrato in vigore ufficialmente lo scorso 2014) la fa da padrone. Un errore pensare solo ed esclusivamente all’upgrade made in Salvini.

Non è tutto un giro di vite per gli automobilisti. C’è per esempio un bonus per gli automobilisti compresi tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia, iscritti Essere iscritti a un corso di formazione per la patente tramite scuola guida, da tenere in considerazione.

È un contributo economico governativo stanziato in questo 2025 che rappresenta una novità da inquadrare nell’ottica del “Programma patenti giovani autisti per l’autotrasporto” per agevolare l’accesso a questo settore lavorativo.

Un bonus, appunto che può arrivare a un’agevolazione di circa 2.500 euro per le spese sostenute per conseguire le patenti superiori per l’autotrasporto. Una notizia positiva in mezzo a un mare di limitazioni causate in gran parte dall’aumento degli incidenti, che nell’anno appena trascorso ha lanciato un alert comunque importante, da far riflettere a prescindere se si è d’accordo o meno con Matteo Salvini.

Nel labirinto delle patenti

Al di là delle norme, è sempre cosa buona e giusta dare un’occhiata alla nostra patente. Magari l’abbiamo dimenticata, magari è scaduta e non ce lo ricordavamo. Magari è ancora sotto sospensione, oppure si ha una patente estera ma si è residenti in Italia da oltre un anno.

Occhio al MIT-UCO. Cos’è? È il documento di guida che indica l’abilitazione rilasciata direttamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. Una sigla che deve essere presente su una patente per renderla valida, riportata sul retro nelle sezioni denominate informativa.

No MIT-UCO? La stangata

La sigla MIT-UCO sulla patente di guida significa essenzialmente che il documento non è un originale ma un duplicato. Ricordiamoci a tal proposito che per ottenere questo duplicato bisogna sporgere denuncia, per poi richiedere l’emissione di un nuovo documento di guida in sostituzione di quello perso o sottratto.

Attenzione a queste cose, in caso di posto di blocco (ma non solo) sono dolori. Se non c’è quella sigla, è come se si stesse guidando con una patente sospesa, il che vuole dire un super rischio di incorrere in una sanzione amministrativa che parte da 2.046 euro e che arriva a € 8.186. Oltre la stangata, attenzione alla revoca del patente con annesso fermo del veicolo per tre mesi.