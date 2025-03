Posto di blocco, se hai un passeggero in più sono 5.000€ di multa: scatta il sequestro immediato del veicolo

Al posto di blocco se ti trovano con un passeggero in più ti arrivano ben 5 mila euro di multa e ti tolgono anche l’auto.

Da questo momento in poi, meglio viaggiare in automobile da soli, per non rischiare di vedersi portare via l’automobile. Purtroppo, nelle ultime settimane sono state molte le segnalazioni che sono arrivate a riguardo e che ci dicono che effettivamente è meglio non avere passeggeri.

Il Nuovo Codice della Strada prevede delle sanzioni piuttosto salate per coloro che non rispettano la nuova normativa. Controlli molto più salati che mirano a punire in maniera mirata, coloro che non si attengono alle leggi e le multe sono molto più salate.

Un mix di modifiche che hanno portato non poche problematiche agli automobilisti indisciplinati e per quanto si possa pensare che sia comunque giusto punire coloro che commettono delle infrazioni, il rischio è che mettersi al volante diventi un vero e proprio incubo.

Ecco quindi cosa sta succedendo e perchè gli automobilisti rischiano veramente grosso.

Sicurezza e passeggeri, rischi più di quello che pensi

Trasportare altre persone sulla propria automobile vuol dire assumersi la responsabilità di guidare nella maniera più sicura per evitare che possano esserci problemi durante il tragitto. Per lo stesso motivo l’Unione Europea ha deciso di intervenire chiedendo agli stati membri di cambiare le regolamentazioni e proprio da questo nasce il Nuovo Codice della Strada con tutte le normative e le sanzioni. Non sono pochi i casi che la cronaca con incidenti che vedono coinvolti i passeggeri, oltre che all’automobilista.

Per lo stesso motivo sono stati introdotti quelli che sono noti come ADAS, ovvero le funzioni di protezione, al fine di evitare eventuali sinistri. Saranno poi le forze dell’ordine, impegnate nei posti di blocco a controllare che gli automobilisti si attengano alle regole, anche per quello che riguarda i passeggeri.

Ecco la verità sui passeggeri

Le automobili sono omologate per il trasporto di un certo numero di passeggeri, generalmente 5, ma troppe volte le forze dell’ordine fermano automobili al cui interno sono presenti molte più persone di quelle che si possono trasportare e questo è causa di sanzioni,

Questo è quello che è successo anche sulla A22, dove un automobilista è stato multato perchè viaggiavano in 8, su un’auto omologata per 5 persone. Sanzione che colpisce non solo per via di un numero maggiore di passeggeri rispetto a quelli permessi. Ma anche per via del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, ovviamente assenti per il numero di passeggeri presenti nell’abitacolo.